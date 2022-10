Háború

Putyin nagy alkut akar

Vlagyimir Putyin orosz elnök "új nagy alkut" akar kötni a Nyugattal, hogy eltörölje a hidegháború utáni időszak megaláztatásait - mondta Ibrahim Kalin török elnöki tanácsadó szombaton a CNN-nek.



Az amerikai műsorszolgáltatónak adott interjújában úgy fogalmazott, hogy az ukrajnai konfliktus elkerülhetetlenül tárgyalásos rendezéssel fog végződni, a kérdés csak az, hogy mikor, "és mennyi kár keletkezik addigra".



Egy ilyen rendezés többről fog szólni, mint Oroszország és Ukrajna határai - folytatta, azzal érvelve, hogy Putyin célja valójában a Moszkva és a Nyugat közötti erőegyensúly újratárgyalása, miután a meggyengült Oroszország a hidegháborút követően többször is elfogadta a NATO bővítését.



"Értelmezésünk szerint Putyin új nagy alkut, új megállapodást akar kötni a Nyugattal" - mondta Kalin. A török tisztviselő a Moszkva és a NATO által az 1990-es évek elején aláírt megállapodásokra utalt - amelyek között szerepelt az 1997-es NATO-Oroszország Alapító Okirat, amely kimondta, hogy a szövetség tovább bővül, valamint az 1994-es Budapesti Memorandum, amelyben Oroszország vállalta, hogy nem alkalmaz erőszakot szomszédai ellen -, mint olyan döntésekre, amelyeket Putyin szeretne újrakötni.



"Az orosz felfogás szerint az akkori Oroszországnak, amely aláírta azt a megállapodást - vagyis a Gorbacsovok és Jelcinek Oroszországának - vége" - állította Kalin. "Van egy új Oroszország, van egy új világ, van egy új valóság, és új alkut akarnak kötni".



Putyin a múlt héten kijelentette, hogy "a nyugati hegemónia folyamatban lévő összeomlása visszafordíthatatlan", és hogy "a dolgok már soha nem lesznek ugyanolyanok". A többpólusú világ - mondta - lehetőséget ad a nem nyugati nemzeteknek "szuverenitásuk megerősítésére".



Kalin szerint "ez természetesen próbára teszi az egész globális rendet, a liberális rendet". Hozzátette: "Eddig a válasz mindkét oldalról háború volt".



A nyugati vezetők nem jelezték, hogy a közeljövőben tárgyalni kívánnak az ukrajnai konfliktus lezárásáról. Washington hivatalos álláspontja az, hogy továbbra is több tízmilliárd dollár értékű fegyvereket juttat Kijevbe "addig, amíg szükséges", és hagyja, hogy Ukrajna diktálja a konfliktus befejezésének feltételeit.



Az Oroszország és a Nyugat közötti szélesebb körű konfliktus közepette Törökország közvetítőként pozícionálta magát: Ankara adott otthont az Oroszország és Ukrajna közötti márciusi béketárgyalásoknak, amelyek végül meghiúsultak. Recep Tayyip Erdogan török elnök csütörtökön mindkét felet a tárgyalásokhoz való visszatérésre szólította fel, kijelentve, hogy "még a legrosszabb béke is jobb lesz, mint a háború".