Energiaválság

A lengyel szejm véglegesen is megszavazta a kedvezményes lakossági energiaárakról szóló törvényt

Elutasítva a témába vágó szenátusi módosításokat, véglegesen is megszavazta pénteken a lengyel alsóház (szejm) a kedvezményes lakossági energiaárakról szóló törvényt, amelynek értelmében jövőre 2000 kilowattóra éves fogyasztásig kedvezményes, az idei szintnek megfelelő lakossági energiaárakat vezetnek be.



A jogszabály még az államfő aláírására vár. A törvényt a szejm múlt héten már jóváhagyta, de az ellenzéki többségű szenátus több módosító javaslattal visszaküldte. A 70 szenátusi módosításból a szejm 30-at hagyott jóvá, ezek nem változtatnak az eredeti tervezet lényegén.



Az általános, 2000 kilowattórás korlát mellett a fogyatékkal élők családjai számára magasabb, 2600 kilowattóra fogyasztási küszöböt szabtak meg, a nagycsaládok és a gazdák családjainak pedig 3000 kilowattóra lesz a küszöb.



A küszöb túllépése esetén a háztartások a piaci tarifa szerint fizetnek majd a többletfogyasztásért.



Emellett egyszeri támogatást kapnak azok a háztartások, amelyek alapvetően villamos energiával fűtenek. A támogatás évi 5 megawattóra alatti fogyasztás esetében ezer zloty (87 200 forint), magasabb fogyasztás esetében pedig 1500 zloty (131 ezer forint).



Külön 10 százalékos árkedvezményt kapnak 2024-ben azok a háztartások, amelyek idén októbertől a jövő év végéig 10 százalékkal csökkentik áramfogyasztásukat.



A közigazgatási intézményeket viszont kötelezték arra, hogy december 1-jétől a jövő év végéig csökkentsék 10 százalékkal az áramfogyasztást. Ellenkező esetben ezen intézmények vezetőit akár 20 ezer zlotys (1,7 millió forintos) bírsággal sújthatják.



Az energiavállalatokat egy külön alapból kompenzálják a villamosenergia-árak hatósági korlátozása miatt keletkező veszteségeikért, ennek keretösszege maximum 26,8 milliárd zloty (2300 milliárd forint) lesz.



Az elutasított szenátusi módosítások egyike másképpen szabályozta volna meg a gyermekes családok tarifáit, valamint 20 megawattóra alatti fogyasztásig befagyasztotta volna a kis- és középvállalkozók tarifáit is. A kormány viszont a jövő héten egy külön, a kisebb vállalatok kedvezményes áramtarifáiról szóló tervezetet mutat be.