USA

Az amerikai hadseregben használt nevek közül törlik a konföderációs emlékeket

A folyamat több száz utcát és épületet érint, de nagyobb katonai támaszpontok, laktanyák és a haditengerészet hajóinak nevét is. 2022.10.09 05:17 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az amerikai védelmi miniszter elfogadta a hadsereg használatában álló létesítmények nevének felülvizsgálatára kinevezett bizottság ajánlásait, így több száz, a konföderációs időkre emlékező vagy annak emléket állító nevet eltávolítanak a katonai létesítményekből.



A folyamat több száz utcát és épületet érint, de nagyobb katonai támaszpontok, laktanyák és a haditengerészet hajóinak nevét is.



Lloyd Austin védelmi miniszter a tárca magas rangú vezetőinek a napokban elküldött feljegyzésében azt írta, hogy a minisztérium felügyelete alá tartozó létesítmények többet jelentnek, mint létfontosságú nemzetbiztonsági vagyontárgyak: ezek jelképezik a hadsereget, és otthont, munkahelyet adnak a hadsereg tagjainak és családjaiknak. Hozzátette, hogy a támaszpontok neveinek lelkesíteniük kell mindenkit, aki a környezetükben él, valamint teljes egészében tükrözniük kell a történelmet és az Egyesült Államok értékeit, és emlékeztetni a nemzet legfőbb érdekére, arra, aminek védelmére a hadsereg minden tagja felesküdött.



A döntés nyomán egy 90 napos türelmi időt követően, december 18-án megkezdik a létesítmények és egyéb eszközök, tárgyak elnevezésének cseréjét, aminek legkésőbb 2024. január 1-ig meg is kell történnie. A névváltoztatási eljárás költségét 62,5 millió dollárra (mintegy 27 milliárd forintra) becsli a szakbizottság.



A névbizottság ajánlása alapján 9 jelentősebb támaszpont neve változik, így például a Georgia állambeli Fort Benning és Fort Gordon, Texasban Fort Hood is új nevet kap majd, valamint Alabama államban Fort Rucker és Louisianában Fort Polk. Henry L. Benning, John B. Gordon, John Bell Hood, Edmund Rucker és Leonidas Polk a konföderáció hadseregében szolgált tábornokként, illetve magas rangú tisztként az amerikai polgárháború idején.



Az ajánlás alapján a haditengerészet két hajója is új nevet kap, a Chansellorsville és a Maury névtábláját festik át hamarosan. Chansellorsville egy csata helyszíne volt 1863-ban a polgárháború idején, amely a konföderációs erők győzelmével végződött, míg Matthew Fontaine Maury a tengeri meteorológia tudósaként ismert, aki a polgárháború idején a konföderációs erők flottájában szolgált.