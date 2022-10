Háború

'Armageddon tábornok' fogja vezetni az orosz erőket Ukrajnában

Szergej Szurovikin hadseregtábornok, aki eddig az Ukrajnában és Donbászban lévő "déli" csapatösszevonást vezette, átveszi az orosz erők teljes parancsnokságát - jelentette be szombaton a védelmi minisztérium.



"Az Orosz Föderáció védelmi miniszterének döntése értelmében Szergej Szurovikin hadseregtábornokot nevezték ki a különleges katonai művelet területén lévő erők közös csoportosításának parancsnokává" - áll a minisztérium közleményében.



A veterán tábornok 2017 óta tölti be az Orosz Légierő parancsnoki posztját. Ugyanebben az évben a szíriai katonai műveletben játszott szerepéért az Oroszország Hőse címet kapta meg. Ezt megelőzően részt vett a csecsenföldi harcokban is.



Különböző médiajelentések szerint Szurovikin a "Armageddon tábornok" becenevet kapta kollégáitól, a katonai műveletekhez való keményvonalas és unortodox hozzáállására hivatkozva.



Szurovikin a "déli" csoportosulás élére került Moszkva ukrajnai hadjárata során. Június végén az orosz védelmi minisztérium azt állította, hogy csapatai felszámolták a Luhanszki Népköztársaságban található Gorszkoje térségében bekerített nagyobb ukrán erőket.



Az új kinevezésre azért került sor, mert a múlt héten az orosz és a szövetséges csapatok kivonultak a Donyecki Népköztársaság kulcsfontosságú Krasznij Liman városából, hogy elkerüljék a bekerítést. A lépés kritikát váltott ki néhány orosz tisztviselőből, akik megdorgálták a hadsereget, amiért nem szervezett szilárdabb védelmet.