Háború

Zelenszkij japán területnek nyilvánította az orosz szigeteket

Vlagyimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken aláírta azt a rendeletet, amely a déli Kuril-szigeteket japán területnek ismeri el. A szimbolikus kijelentés két nappal azután történt, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök aláírta azokat a törvényeket, amelyek Ukrajna négy korábbi régióját fogadják be az Oroszországi Föderációba.



Zelenszkij rendelete az Iturup, a Kunaszir, a Sikotan és a Habomai szigeteket ismeri el Japánnak. Míg az egész Kurili-szigetcsoport a második világháború vége óta orosz terület, Japán ezt a legdélebbi négyet sajátjának vallja, és "északi területeiként" hivatkozik rájuk.



"Fontos döntés született ma. Igazságos. Jogilag kifogástalan. Történelmi. Ukrajna megerősítette, hogy tiszteletben tartja Japán szuverenitását és területi integritását, beleértve az északi területeit, amelyek még mindig orosz megszállás alatt állnak" - mondta Zelenszkij egy videóbeszédben.



Zelenszkij - aki megfogadta, hogy visszaveszi Ukrajna teljes korábbi területét, beleértve a Krímet is - kijelentette, hogy "fel kell szabadítani az orosz megszállás alól mindazokat a területeket, amelyeket a megszállók megpróbálnak megtartani".



Japán elítélte Oroszország ukrajnai katonai műveletét, és gazdasági szankciókat vezetett be Moszkvával szemben. Márciusban Fumio Kishida japán miniszterelnök "ősi területeinknek" nyilvánította a legdélebbi Kuril-szigeteket, mire Oroszország felmondta azt a megállapodást, amely lehetővé tette a japán állampolgárok számára, hogy vízum nélkül látogathassák az egész szigetcsoportot, megszüntette a Tokióval közös gazdasági tevékenységeket a szigeteken, és megszakította a vita hivatalos lezárását célzó tárgyalásokat.



A két állam a második világháború után a Kuril-lánc négy legdélebbi szigete körüli vita miatt hivatalosan soha nem kötött békeszerződést.



Zelenszkij rendelete valószínűleg válasz volt arra, hogy Putyin a múlt héten aláírta a korábban ukrán Donyeck, Luhanszk, Herszon és Zaporizzsjai régiót az Oroszországi Föderációba fogadó csatlakozási rendeleteket, miután mind a négy terület polgárai elsöprő többséggel Oroszországhoz való csatlakozás mellett szavaztak. Putyin szerdán írta alá az e tartományok csatlakozását hivatalossá tevő törvényeket.



Az orosz elnök megfogadta, hogy "Oroszország minden rendelkezésére álló eszközzel" megvédi ezeket az újonnan megszerzett területeket.