A holland igazságügyi miniszter élő adásban vágott bele a hajába szolidaritást vállalva az iráni nőkkel

Iránban a fejkendő nem megfelelő viselése miatt őrizetbe vett fiatal kurd nő, Mahsza Amini halála után törtek ki tüntetések szeptember közepén. 2022.10.08 13:23 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Dilan Yesilgöz-Zegerius holland igazságügyi miniszter Op1 című televíziós beszélgetős műsorban vágott bele a saját hajába, hogy kifejezze szolidaritását az iráni nőkkel - jelentette a Dutchnews hírportál pénteken.



A műsorvezető és egy másik meghívott vendég példáját követve, a miniszter levágott egy tincset a hajából, és azt mondta: "számomra ez a harc arról szól, hogy érezhessük a napot a bőrünkön, és magunk dönthessük el, milyenek akarunk lenni" - írta a Dutchnews.



Iránban a fejkendő nem megfelelő viselése miatt őrizetbe vett fiatal kurd nő, Mahsza Amini halála után törtek ki tüntetések szeptember közepén. A fiatal nő ügyén túlmutatóan számos demonstráló már az iráni vezetés ellen tüntet. A megmozdulásokon kialakult összetűzések halálos áldozatainak száma már a negyvenet is meghaladhatja. Legalább 1500 embert őrizetbe vettek. Londonban, Párizsban, Rómában és Madridban is szolidaritási demonstrációkkal támogatták az iráni tüntetőket.



Az Európai Parlament csütörtökön elítélte a Mahsza Amini letartóztatása utáni halálához vezető a bánásmódot, és uniós szankciókat sürgetett a felelősök és az eset miatt kirobbant tüntetések elnyomásában részt vevők ellen.



Dilan Yesilgöz-Zegerius Ankarában született, és maga is török-kurd származású.