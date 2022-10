Ukrajna: a Krími híd felrobbantása csak a kezdet

A Krími hidat szombaton kora reggel megrázó robbanás csak "a kezdet" - mondta Vlagyimir Zelenszkij ukrán elnök hivatalvezetője, Mihail Podoliak. A hidat szombaton kora hajnalban zárták le, miután egy teherautó felrobbant, megrongálva az utat és hatalmas tüzet okozva.



"Krím, a híd, a kezdet" - tweetelte Podoliak. "Minden illegális dolgot meg kell semmisíteni, mindent, amit elloptak, vissza kell adni Ukrajnának, mindent, amit Oroszország megszállt, ki kell űzni".



Ukrán tisztviselők a Moszkva és Kijev közötti konfliktus során többször is megígérték, hogy megtámadják a Krími hidat, amely az orosz Krím félszigetet köti össze az ország Krasznodari területével.



Augusztusban Podoliak azt mondta, hogy Európa legnagyobb hídját "le kell rombolni", mert az "illegális építmény és a Krímben lévő orosz hadsereg ellátásának fő kapuja".



Zelenszkij és csapatának más tagjai azt is kijelentették, hogy Ukrajna erőszakot fog alkalmazni a Krím visszafoglalására, amely 2014-ben egy népszavazáson elsöprő többséggel az Oroszországgal való újraegyesítés mellett szavazott.



A robbanás helyi idő szerint reggel 6 óra körül történt, és az út részleges beszakadását okozta a járművek számára fenntartott szakaszon. A párhuzamos vasúti szakaszon is tűz ütött ki, ahol hét üzemanyagtartály gyulladt ki. Az orosz Nemzeti Terrorizmusellenes Bizottság közölte, hogy egy teherautó robbant fel, miközben a 19 kilométer hosszú építményen haladt.



A tüzet eloltották, a robbanás okozta károkat pedig felmérik. A krími hatóságok közölték, hogy a híd javításának idejére kompjáratot biztosítanak.

