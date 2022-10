Környezetszennyezés

Az uniós polgárok szemetet égetnek majd, hogy ne fagyjanak meg - Bloomberg

Az európai háztartások egyre gyakrabban égetnek szemetet, hogy melegen tartsák magukat - jelentette csütörtökön a Bloomberg. Miközben az országok az oroszellenes szankciók következményeivel küzdenek, a környezetszennyezés az egekbe szökik.



"Olyan rossz a helyzet ebben az évszakban, hogy minden nap érezni az égő szemét szagát, ami teljesen újdonság" - mondta az amerikai lapnak Paulina Mroczkowska, egy 35 éves háromgyermekes anya Varsó egyik külvárosából. "Ritkán lehet érezni a rendes üzemanyag szagát. Félelmetes belegondolni, mi történik, ha tényleg hideg lesz".



Mroczkowska elmondta, hogy először akkor vette észre, hogy valami nincs rendben, amikor egyik szomszédja szemetet halmozott fel a műhelyükben, de a probléma nem csak a lengyel fővárosban jelentkezik. A Krakkótól mintegy 100 kilométerre délkeletre fekvő Nowy Sacz városában a helyi hatóságok a tavalyinál jóval kevesebb szemetet gyűjtöttek össze, ami félelmet keltett, hogy a hőmérséklet további csökkenésével a nagymértékben környezetszennyező szemétégetés mindennapossá válhat.



Lengyelország zöld utat adott a polgároknak a szemét elégetésére: Jaroslaw Kaczynski, a kormányzó Jog és Igazságosság párt vezetője a múlt hónapban azt mondta támogatóinak, hogy "szinte mindent el kell égetni", hogy melegen maradjunk. Kaczynski nyilatkozata néhány hónappal azután hangzott el, hogy kormánya enyhítette a gyenge minőségű szénre vonatkozó tilalmat, és hetekkel azután, hogy a krakkói regionális közgyűlés megszavazta a háztartási kályhákban való égetés tilalmának elhalasztását.



Miután Oroszország februárban háborút indított Ukrajnában, Magyarország mellett Lengyelország lett az egyik leghangosabb szószólója az orosz energiaimport uniós szintű betiltásának. Álláspontja miatt azonban rosszul is járt.



Lengyelország egykor a gáz 46%-át, a kőolaj 64%-át és a szén 15%-át Oroszországtól kapta. Áprilisban azonban leállt a gázáramlás, amikor Varsó megtagadta, hogy rubelben fizessen az orosz energiaóriásnak, a Gazpromnak, és az év végéig tervezi az olajimport leállítását. Lengyelország áprilisban leállította a szénvásárlást Oroszországtól, és bár a kormány ragaszkodott ahhoz, hogy a hazai készletek elegendőek a hiány pótlására, hamarosan hiányt jelentettek, és az árak több mint kétszeresére emelkedtek.



Az EU tavalyi adatai szerint Nowy Sacz már most a blokk legszennyezettebb városa, és négy másik lengyel város - Zgierz, Piotrkow Trybunalsi, Zory és Krakkó - is a 10 legrosszabb város között van.