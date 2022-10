Válság

A fehérorosz vezető betiltott minden áremelést

Alekszandr Lukasenka fehérorosz elnök minden üzletágban megtiltott minden áremelést a spirálszerűen növekvő infláció közepette - jelentette sajtószolgálata.



Felszólította a tisztviselőket, hogy azonnal hajtsák végre az intézkedést: "Mától kezdve. Nem holnap, hanem még ma. Hogy ne emeljék fel az árakat 24 órán belül" - hangsúlyozta Lukasenka.



Döntését azzal indokolta, hogy az országban az árak "elszabadultak". "A plafont feszegetik" - mondta.



A fehérorosz statisztikai bizottság szerint az infláció augusztusban 13,8%-ot ért el, és szeptemberben várhatóan további 1,6%-kal emelkedik. A nyersanyagok és az üzemanyag árának ugrásszerű növekedése az élelmiszerárakat a teljes lánc mentén felfelé küldte, a mezőgazdasági termelőktől kezdve a kiskereskedelmi üzletekben végig - közölte a szervezet.



Az új szabályozás azt is megtiltja, hogy olyan új termékeket regisztráljanak, amelyek fogyasztói tulajdonságai alig változnak. Az árengedmények és az eladások megszüntetése miatti áremelés szintén tilos, a kormányzati ellenőrző szervezetek pedig jogosultak megszüntetni a szabályokat megszegők engedélyét.



Lukasenka súlyos figyelmeztetést is kiadott azoknak, akik a rendelet nyomán megpróbálják bezárni üzletüket. "Isten ments, hogy valamelyik üzlet elhagyja a piacot, vagy bezárjon, vagy valamelyik iroda. Isten ments, hogy megpróbáljanak elmenni. Ezért felelni fognak" - mondta a kormánytisztviselőknek.



A fehérorosz miniszterelnök, Roman Golovcsenko szerint a szabályozás a legszigorúbb a FÁK-államokban és az egyik legszigorúbb a világon.



Az ország nagyszabású árellenőrzést is bejelentett. A fehérorosz állami számvevőszék szigorú szankciókra figyelmeztetett, beleértve a büntetőjogi felelősségre vonást is, ha áremelkedést fedeznek fel.