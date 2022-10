Belgium

Év eleje óta több ezer alkalommal ítélték el a belga menekültügyi ügynökséget

Azok a menedékkérők, akik nem kapják meg az őket megillető befogadási feltételeket, a munkaügyi bírósághoz fordulhatnak azok kikényszerítése érdekében. 2022.10.08 00:30 MTI

Év eleje óta közel 4500 alkalommal ítélte el a brüsszeli munkaügyi bíróság a menedékkérők befogadásával foglalkozó belga szövetségi ügynökséget, a Fedasilt, amiért nem biztosított megfelelő elhelyezést a menedékkérőknek - írta a La Libre Belgique című, francia nyelvű napilap pénteken.



Azok a menedékkérők, akik nem kapják meg az őket megillető befogadási feltételeket, a munkaügyi bírósághoz fordulhatnak azok kikényszerítése érdekében. Különböző menekültügyi szervezetek hónapok óta panaszkodnak arra, hogy olyan embereknek, akiket a nemzetközi jog értelmében megillet a megfelelő ellátás, a Fedasil nem ad férőhelyet. Ez részben annak tulajdonítható, hogy az ügynökség előnyben részesíti a gyermekes családokat, például az országba egyedül érkező férfiakkal vagy olyanokkal szemben, akik más országban is nyújtottak be menedékkérelmet - írta a napilap.



A The BrusselsTimes hírportál szerint a Fedasil belga befogadóközpontjai a férőhelyek hiánya miatt nem képesek megbirkózni a menedékkérők elszállásolásával, ennek következtében közel 5000 ember alszik az utcán. Belgiumban tavaly októberben kezdődött a menekültügyi válsághelyzet. Az ezt megelőző időszakban - 2014 és 2019 között - a munkaügyi bíróság évente nem több mint 40 panaszt kapott az elhelyezéseket illetően.



A bíróság arra kötelezte a szövetségi kormányt, hogy 5000 eurót fizessen minden olyan munkanap után, amely alatt legalább egy személynek nem biztosítottak szállást. A The BrusselsTimes emlékeztetett arra, hogy a menekültügyi ügynökség kapacitásai leterheltek, és a kormány eddig nem adott érdemi választ a válsághelyzetre.