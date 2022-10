Ukrajnai háború

Biden: 60 év után ismét nukleáris armageddon fenyeget

Az 1962-es kubai rakétaválság óta még soha nem leselkedett akkora nukleáris fenyegetés a világra, mint most Vlagyimir Putyin orosz elnök fenyegetőzése miatt - jelentette ki Joe Biden amerikai elnök egy New York-i kampányrendezvényen csütörtökön.



Biden szerint Putyin nem viccelt, amikor nukleáris, vegyi vagy biológiai fegyverek bevetéséről beszélt. Az amerikai elnök szerint elképzelhetetlen, hogy ne következzen be az "Armageddon", ha bárki taktikai atomfegyvert vet be.



"Nem hiszem, hogy létezik olyan forgatókönyv, hogy könnyen használunk egy taktikai nukleáris fegyvert, és ne érjük el az Armageddont" - jelentette ki Biden csütörtök este.



Az orosz elnök a múlt héten jelentette be, hogy Oroszország elcsatolja Ukrajna négy keleti megyéjét. A lépést a nemzetközi közösség jogellenesnek tekinti és elutasítja. Putyin közölte azt is, hogy az annektált területek elleni ukrán támadást Oroszország elleni támadásnak tekinti, és minden lehetséges eszközt bevet megvédésükre.



Az elmúlt hetekben Ukrajna sikeres ellentámadást indított az ország északkeleti és déli részén is az orosz megszállás alatt álló területek felszabadítására. Az Egyesült Államok már többször figyelmeztette Moszkvát, hogy súlyos következménye lesz, ha Oroszország atomfegyvert vet be, de nem pontosította, hogy milyen válaszlépésekre készül.