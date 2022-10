Bűnügy

Több tucat gyermeket zaklathattak, bántalmazhattak egy hollandiai gyermekfaluban

Több gyermeket érhetett fizikai, szexuális és mentális bántalmazás az 1980-90-es években a De Glind nevű hollandiai gyermekfaluban - írta csütörtökön a Dutchnews hírportál, az Omroep Gelderland regionális televíziócsatorna tudósítására hivatkozva.



A Gelderland tartományban található, több mint százéves múltra visszatekintő gyermekfaluban mintegy 120, problémás családokból kiemelt gyermek él nevelőszülőknél elhelyezve. Az Omroep Gelderland 40 személlyel készített interjút, akik közül többen arról számoltak be, hogy ott-tartózkodásuk idején gondozóik bántalmazták őket. A Dutchnews szerint a legutóbbi bántalmazást 2019-ben jelentettek a De Glindben.



A megkérdezettek közül néhányan azt mondták, hogy jelentették a gyermekfalu hatóságainak a bántalmazást, de kevés foganatja volt, és független testület sem jött létre az állítások kivizsgálására. Az egykori nevelt gyerekek arról beszéltek, hogy ütötték, leköpték, fojtogatták és szexuálisan zaklatták őket, néha több éven keresztül. A televíziós csatorna arról is beszámolt, hogy a bántalmazással megvádolt nevelőszülők közül ketten továbbra is a család- és ifjúságvédelmi szolgálatoknál dolgoznak. Az Omrope Gelderland megkereste az érintett nevelőszülőket, akik nem voltak hajlandóak nyilatkozni vagy elutasították a vádakat.



A Certified Pluryn nevű holland szervezet, amely a gyermekfalu ifjúságvédelmi feladatait látta el, az nyilatkozta, nincs tudomása arról, hogy mi történt a faluban az 1980-90-es években, a szervezet archívumában nincsenek erről feljegyzések. Azt is hozzátették, sajnálják hogy a gyermekek panaszait nem vették komolyan. Maarten van Ooijen holland népjóléti államtitkár azt nyilatkozta, hogy "sokkolták a történtek". "Az igazságot ki kell deríteni. Minden gyermeknek biztonságban kell lennie, és biztonságban kell éreznie magát a gondozásban, elfogadhatatlan ha ez nem így történik" - jelentette ki a tévécsatornának.