Égés

Joe Biden megint bekapcsolva hagyta véletlenül a mikrofonját...

Az elnök régebbi mikrofonos incidensére talán még sokan emlékeznek, amikor 2010 márciusában alelnökként azt mondta Barack Obama korábbi elnöknek: "Ez egy elb*szott üzlet", miután Obama éppen aláírta a megfizethető egészségügyi törvényt.



Most pedig ismét bekapcsolva maradt a mikrofonja, miközben szerdán Floridában felmérte a hurrikán okozta károkat. A Ron DeSantis kormányzóval tartott közös sajtótájékoztatót követően Ray Murphyvel, Fort Myers Beach polgármesterével káromkodott egy nagyot:



Senki sem b*szakodhat egy Bidennel – miközben kezet rázott Murphy-vel, aki azt válaszolta neki, hogy igaza van, a szentségit, majd elváltak útjaik.



Az amerikai elnök piszkos szája nem újdonság, több korábbi asszisztense és jelenlegi segítője is elmondta, hogy az elnök előszeretettel használ durva kifejezéseket. "Amikor beindul, akkor határozottan beindul" - mondta az egyik fehér házi tisztviselő az elnök trágár beszédével kapcsolatban.



Biden kedvenc szófordulatai közé tartozik többek között: B*sszátok meg magatokat. Mi a f*szt csinálunk? Mi a f*szért nem történt ez meg? - továbbá a lószar, f*sz, b*szdmeg, rib*nc, seggfej, ne b*szakodjál, ne b*sszál már át kifejezéseket is előszeretettel használja, de egy januári sajtón a Fox News riporterét, Peter Doocyt lek*rvaanyázta.



Az elnök szerdán utazott Floridába, hogy találkozzon helyi tisztviselőkkel és felmérje a pusztítást, amelyet a 4-es kategóriájú forgószél, az Ian hurrikán végzett Délnyugat-Florida partvidékén. A pusztító vihar több mint 100 ember halálát okozta, közülük 55 halálesetet Lee megyében jelentettek.



A Biden-kormányzat szerdán kiterjesztette a romeltakarítás teljes szövetségi finanszírozását, kiegészítve a Szövetségi Vészhelyzet-kezelési Hivatal (FEMA) katasztrófa-nyilatkozatát, amelyet a kormány a hét elején szintén jóváhagyott a vihar által érintett 13 megye számára.



A PowerOutage.us szerint szerda este, keleti idő szerint 21:54-kor még mindig 250 297 floridai ügyfél volt áram nélkül. Lee megyében, ahol az Ian hurrikán áldozatainak legalább a fele történt, 145 865 ügyfél volt áram nélkül.

POTUS: "No one fucks with a Biden"pic.twitter.com/6aGqrZfA0q — Alex Thompson (@AlexThomp) October 5, 2022