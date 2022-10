Több mint 30 áldozat - Óvodában mészárolt egy thaiföldi ámokfutó

Döbbenetes tömeggyilkosság történt Thaiföld észak-keleti részén: legalább 34 ember meghalt, miután egy volt rendőrtiszt tüzet nyitott egy óvodában. Az áldozatok között gyerekek és felnőttek is vannak, közöttük a férfi felesége és gyereke is.



A hatóságok hajtóvadászatot indítottak, de a legfrissebb, meg nem erősített hírek szerint az elkövető végzett magával. Thaiföldi jelentések szerint a tömeggyilkos tisztet drogügyei miatt nemrég bocsátották el a rendőrség kötelékéből.



Thaiföldön ritkák a tömeges lövöldözések, utoljára 2020-ban Nakhon Ratchasima városában történt, hogy egy katona 21 embert megölt és több tucatnyit megsebesített.

Mass #shooting at a #childcare centre in #Thailand 's northeastern province of Nong Bua Lam Phu. Initial reports indicate 38 people killed, mostly children. Police have named a suspect, a 34-year Ex police officer. He's still on the run. #กราดยิง #กราดยิงหนองบัวลำภู pic.twitter.com/dfsfqebTUk

ex-police officer stormed a nursery in Thailand, shooting dead at least 32, 23 children, before killing himself and his family. Armed with a shotgun, pistol and knife, he opened fire on the childcare centre in Nong Bua Lam Phu province at about 05:30GMT before fleeing the scene. pic.twitter.com/iFPMvRtUVM