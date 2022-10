Ukrajnai háború

Von der Leyen: súlyos szakaszába lépett az energiaválság, az EU-nak meg kell fontolnia a gázárak ideiglenes korlátozását

Az energiaválság súlyos szakaszába lépett, az EU-nak meg kell fontolni a gázárak ideiglenes korlátozását, továbbá a villamosenergia-termeléshez felhasznált gáz árplafonjának bevezetését - írta Ursula Von der Leyen az Európai Bizottság elnöke az uniós tagállamok vezetőinek szerdán küldött levelében.



A bizottság vezetője hangsúlyozta: csak közös európai válaszlépésekkel lehet csökkenteni a családok és a lakosság energiaköltségeit. Mint mondta, Oroszország Ukrajnával szembeni agresszív háborúja energiabizonytalansághoz vezetett, soha nem tapasztalt szintre emelkedtek az energiaárak. Bár az uniós beavatkozások következtében a gázárak csökkentek valamelyest, továbbra is nagyon magasak, és súlyos terhet rónak az emberekre és a gazdaságra - tette hozzá.



Von der Leyen levelében felvázolta az EU energiaválságra adandó válaszait. A bizottság elnöke a megbízható beszállítókkal, az Egyesült Államokkal és Norvégiával való tárgyalások fokozását sürgette az importált gázért fizetett ár mérséklése érdekében. Hozzátette: a közös uniós gázbeszerzéssel el kell kerülni, hogy a tagállamok túllicitálják egymást a világpiacokon, és ezzel felhajtsák az energiárakat.



Von der Leyen azt javasolta továbbá, hogy a tagállamok az unióval közösen dolgozzanak ki beavatkozási lehetőséget a földgázpiaci árak korlátozására. Az elnök szerint a földgáz nagykereskedelmi árát az EU teljes területén a hollandiai földgáztőzsde (TTF) határozta meg eddig, de az EU megkezdte egy kiegészítő uniós árindex kidolgozását, amely jobban tükrözné az európai energiaügyi valóságot, és ármérséklő hatású piacot biztosítana.



"Egy ilyen kiegészítő referenciaindex bevezetéséig fontolóra kell vennünk a TTF-hez kapcsolódó árkorlátozást oly módon, hogy az továbbra is biztosítsa Európa és valamennyi tagállam gázellátását" - hangsúlyozta.



Von der Leyen arra is felhívta a figyelmet, hogy az EU-nak meg kell fontolnia a villamosenergia-termelésre használt gázárplafon bevezetését is. Hozzátette: egy ilyen felső határt úgy kell kialakítani, hogy az ne növelje a teljes gázfogyasztást.



A bizottság elnöke úgy véli továbbá, hogy az EU-nak többet kell beruháznia a kontinens energiafüggetlenségébe és a zöld energiára való átállásba.