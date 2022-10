Ukrajnai háború

Frontex: egy hét alatt több mint 53 ezer orosz állampolgár lépett be az unió területére

A múlt héten több mint 53 ezer orosz állampolgár lépett be az Európai Unió területére, 20 százalékkal kevesebb, mint az azt megelőző héten - közölte az EU határ- és partvédelmi ügynöksége (Frontex) szerdán.



A varsói központú uniós ügynökség tájékoztatása szerint az Oroszország által bejelentett részleges katonai mozgósítás ellenére az orosz állampolgárok uniós belépési mutatója stabil, várhatóan azonban csökkenni fog a szigorodó uniós vízumpolitika, valamint a hadköteles férfiak távozását akadályozó orosz intézkedések miatt.



Az orosz állampolgárok többsége a finn határátkelőhelyeken keresztül lép be az EU-ba, közülük a legtöbben, a múlt héten érkező 53 ezerből több mint 29 ezren Finnországban is maradtak eddig - írták.



Közölték továbbá, hogy az Ukrajna elleni orosz háború hét hónappal ezelőtti kezdete óta több mint 1 millió 356 ezer orosz állampolgár lépett be valamelyik uniós országba a szárazföldi határokon keresztül. Ezzel párhuzamosan viszont több mint 1 millió 314 ezer orosz állampolgár visszatért Oroszországba.



Az orosz beutazók többsége érvényes, az EU-tagállamok vagy a schengeni társult országok által kiállított tartózkodási engedéllyel vagy vízummal, illetve kettős állampolgársággal rendelkezik.



Az uniós ügynökség szerint az orosz állampolgárok uniós beutazását valószínűleg korlátozni fogja mind a szigorodó uniós vízumpolitika, mind pedig az Oroszország által meghozott intézkedések, amelyeknek a célja akadályozni a hadköteles férfiakat az ország elhagyásában.



Becslések szerint az illegális határátlépések száma nőni fog, ha Oroszország úgy dönt, hogy lezárja határait a behívható férfiak előtt - tette hozzá jelentésében az EU határ- és partvédelmi ügynöksége.