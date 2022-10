Ukrajnai háború

Brit katonai hírszerzés: az ukrán tüzérség az orosz hadsereg kulcsfontosságú utánpótlási útvonalát is eléri

Az ukrán támadó hadműveletek az északkeleti és a déli frontokon is eredményesen folytatódnak, és az ukrán tüzérség már az orosz hadsereg egyik kulcsfontosságú utánpótlási útvonalát is eléri - áll a brit katonai hírszerzés szerdán ismertetett friss helyzetértékelésében.



A londoni védelmi minisztérium által közzétett elemzés szerint Ukrajna északkeleten, a harkivi térségben, az Oszkil folyótól keletre jelentős területek felett szilárdította meg ellenőrzését. Az ukrán alakulatok a folyótól húsz kilométerig terjedő mélységig, az orosz védelmi övezetben nyomultak előre a Szvatove városban lévő utánpótlási csomópont felé.



Ennek alapján nagyon valószínű, hogy Ukrajna tüzérségi eszközeinek nagy részével most már csapást tud mérni a Szvatove és Kreminna közötti útszakaszra, még nagyobb terhet róva ezzel a keleti fronton tevékenykedő orosz egységek utánpótlási kapacitásaira - áll a brit katonai hírszerzés szerdai helyzetelemzésében.



London szerint az orosz vezetést nagy valószínűséggel aggasztja az a lehetőség, hogy a művelet élvonalában haladó ukrán egységek közelednek a Luhanszk megye határához. A brit katonai hírszerzés felidézi, hogy ezt a térséget Oroszország formálisan annektálta.