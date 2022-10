Háború

A Pink Floyd zenésze felkerült az ukrán halállistára - szerinte már célba is vették

A Pink Floyd társalapítója, Roger Waters azt állítja, hogy "likvidálásra" vették célkeresztbe, miután arra szólította fel Kijevet, hogy kössön békét Oroszországgal 2022.10.04 19:59 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Roger Waters brit rocksztár, a Pink Floyd egyik alapítója állítólag felkerült egy ukrán "likvidálási listára", miután felszólalt a nyugati katonai beavatkozás ellen, és felszólította Kijevet, hogy kössön békét Oroszországgal.



A Rolling Stone-nak adott, kedden megjelent interjújában a 79 éves művész visszavágott azoknak a vádaknak, amelyek szerint orosz beszédtémákat ismételget az ukrajnai konfliktussal kapcsolatban. "Ne felejtsék el, hogy rajta vagyok egy halállistán, amelyet az ukrán kormány támogat. Rajta vagyok a kibaszott listán, és nemrég embereket öltek meg... Amikor megölnek, a képedre ráírják, hogy 'likvidálva'. Nos, én is egyike vagyok azoknak a kibaszott képeknek."



Waters példaként hozta fel Darja Dugina orosz újságírónőt, akit augusztusban gyilkoltak meg, miután felkerült az ukrán Mirotvorets listára. Mint a zenész megjegyezte, a listán lévő bejegyzését "likvidált" felirattal látták el, miután egy autós robbantás során megölték. Másokat, akik megkérdőjelezték vagy bírálták a kijevi rezsimet, például Andrea Rocchelli olasz és Andrej Stenin orosz fotóriportereket is megöltek, miután megjelentek a Mirotvorets-listán. Az oldal a feketelista célpontjainak személyes adatait sorolja fel, amelyek között politikusok és nem kormányzati szervezetek aktivistái is szerepelnek.



A Mirotvorets, azaz "Béketeremtő" egy független adatbázis azokról a személyekről, akiket a névtelen moderátorok az ukrán nemzetbiztonságot fenyegető veszélynek tartanak. Az oldal tagadja, hogy gyilkos lista lenne; inkább azt állítja, hogy a bűnüldöző szervek és a "különleges szolgálatok" számára szolgál információforrásként többek között oroszbarát terroristákról, szeparatistákról és háborús bűnösökről. Állítólag kapcsolatban áll az ukrán belügyminisztériummal.



Waters az év elején ellenérzéseket váltott ki, amikor azt állította, hogy Joe Biden amerikai elnök "háborús bűnös", amiért szította az ukrán válságot, és nyílt levelet küldött Vlagyimir Zelenszkij ukrán elnök feleségének, amelyben arra kérte, hogy segítsen "megállítani a mészárlást" az Oroszországgal való tárgyalásos békemegállapodás szorgalmazásával. Később nyílt levelet küldött Vlagyimir Putyin orosz elnöknek, amelyben garanciákat kért arra, hogy Oroszország nem terjeszkedik a Krímen és a Donbászon túlra.

A Rolling Stone kérdésére, hogy miért nem támogatja Ukrajna ellenállását az orosz erőkkel szemben, Waters azt mondta: "Mert ez egy szükségtelen háború, és azoknak az embereknek nem kellene meghalniuk. És Oroszországot nem kellett volna bátorítani arra, hogy megszállja Ukrajnát". Az Ukrajnában elkövetett orosz háborús bűnökről szóló jelentéseket is nyugati propagandának minősítette.



Két koncert, amelyet Waters jövő áprilisra tervezett a lengyelországi Krakkóban, lehet, hogy elmarad, mert a zenész a tárgyalásos ukrajnai békét szorgalmazza - közölte a múlt hónap végén. "A munkám drákói cenzúrázása megfosztja őket attól a lehetőségtől, hogy saját maguk döntsenek" - mondta lengyel közönségéről.



A széleskörű Mirotvorets-halállistán szerepel Faina Szavenkova, a Luhanszki Népköztársaságban élő 13 éves lány is, aki az ENSZ-t felszólította, hogy vessen véget a térségében 2014 óta húzódó harcoknak.