Nincs jele annak, hogy Kína Tajvan lerohanására készülne - volt CIA-tiszt

Egy Tajvan elleni katonai művelet előkészítéséhez a kínai kormánynak bizonyos lépéseket kellene tennie, amelyeket egyszerűen nem lehet titokban tartani a Nyugat előtt - és jelenleg semmi jele nincs ennek - érvelt hétfőn John Culver volt CIA-tiszt.



"Ha Kína úgy dönt, hogy választási háborút vív Tajvanért, a stratégiai meglepetés a vállalkozás puszta méretének áldozatává válna" - írta a Carnegie Endowment for International Peace nevű agytröszt által közzétett cikkében. Culver 2020-ban vonult nyugdíjba a CIA-tól, és az Atlantic Council vezető munkatársaként sokat írt Kínáról.



Tajvant olyan nacionalisták irányítják, akik 1949-ben, a polgárháború elvesztése után menekültek el a szárazföldről. Culver szerint a szigetért - amelyet Kína szuverén területének tekint - folytatott háborúhoz a kommunista párt "belső legitimációjának" alapját a gazdasági jólétről a nacionalizmusra kellene áthelyezni.



Elismeri, hogy a Covid karantén és a hongkongi demokráciapártiak elleni 2019-es "elnyomás" "negatívan befolyásolta sok tajvani megítélését Peking indítékairól, szándékairól és céljairól". Mindeközben az évtizedes status quo tarthatatlanná válásának okai közé sorolja a függetlenségpárti politikusok növekvő befolyását Tajpejben és az "USA eltökéltségét, hogy a Kínával folytatott stratégiai rivalizálásában kijátssza a 'Tajvan-kártyát'".



Ha Peking háborút tervez, akkor megbízható jeleknek kellene lennie arra, hogy közeledik.



Pekingnek a lövöldözés megkezdése előtt "legalább egy évig fel kellene pörgetnie" a rakéták és más lőszerek gyártását, miközben "látható lépéseket" kellene tennie, hogy megvédje gazdaságát és hadseregét az Egyesült Államok és szövetségesei által okozott zavaroktól és szankcióktól - írta Culver.



Kína emellett felhalmozná a vészhelyzeti készleteket, leállítaná a kulcsfontosságú exportot, és a polgári erőforrásokat katonai termelésre irányítaná át, miközben tőkeellenőrzést vezetne be, befagyasztaná a külföldi pénzügyi eszközöket és hazatelepítené a külföldön tartott kínai vagyont. Mindeközben a kínai vezetés megszorításokra, tömeges veszteségekre és "az USA és Tajvan által indított csapásokból eredő civil halálesetekre" készítené fel a lakosságot.



"Egy 2024-ben kezdődő konfliktus esetében, ahogy azt egyes amerikai megfigyelők jósolták, az ilyen intézkedések valószínűleg már most megtörténnének - de nem történtek meg" - írta Culver.



A CIA jelenlegi igazgatója azonban úgy tűnik, meg van győződve arról, hogy az invázió egyre valószínűbb.

"Hszi [Csin-ping] elnök ma ragaszkodik ahhoz, hogy bár szilárdan elkötelezett az egyesülés mellett, más szóval a Tajvan feletti ellenőrzés megszerzése mellett, ő inkább az erőszak alkalmazása nélküli eszközöket részesíti előnyben ennek eléréséhez" - mondta William Burns a CBS-nek egy hétfőn sugárzott interjúban. "De arra is utasította a hadseregét, tudjuk, hogy legkésőbb 2027-ig készüljön fel egy sikeres tajvani invázió végrehajtására. Tehát a valóság, legalábbis ahogyan mi látjuk, az, hogy minél beljebb kerülünk ebben az évtizedben, annál nagyobbá válik egy esetleges konfliktus kockázata".