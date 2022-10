Ukrajnai háború

Bekérették a varsói külügyminisztériumba az orosz nagykövetet

Bekérették hétfő délelőtt a varsói külügyminisztériumba az Oroszországi Föderáció nagykövetét a megszállt ukrajnai területeken Moszkva által rendezett múlt heti népszavazások miatt - közölte Marcin Przydacz külügyminiszter-helyettes.



A találkozó során ismertetik a nagykövettel az orosz lépéseket elutasító lengyel álláspontot - mondta el Przydacz a TVN24 kereskedelmi hírtelevízió hétfő reggeli műsorában. Hozzátette: "Álnépszavazásokról van szó, Ukrajna területének elcsatolására tett kísérletről".



A miniszterhelyettes jelezte: nemcsak a lengyel diplomácia tesz így. "Európai szinten megállapodtunk a kollégáinkkal, hogy nagyjából egy időben, ugyanezen a napon ismertetjük ezt az álláspontot az adott országban dolgozó orosz nagykövettel".



Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken jelentette be Luhanszk, Donyeck, Herszon és Zaporizzsja megye Oroszországhoz csatolását. Előzőleg ez ügyben a szóban forgó területeken Lengyelország által is illegitimnek minősített népszavazást tartottak.



A varsói külügyi tárca pénteki nyilatkozata szerint az említett négy megye a nemzetközi jog értelmében továbbra is Ukrajna része. "Lengyelország nem ismeri el, és a jövőben sem fogja elismerni az álnépszavazások eredeményeit (...), ahogy az orosz elnök által kiadott, a szóban forgó területek elcsatolásáról szóló dekrétumokat sem" - áll a nyilatkozatban, melyben Ukrajna határozott katonai támogatására és az Oroszország elleni újabb szankciókra szólították fel a nemzetközi közösséget.