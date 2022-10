Videón, ahogy elnyeli a föld a szülinapi bulin táncoló nőket

Katasztrófába torkollt egy születésnapi buli Brazíliában, miután megnyílt a föld és elnyelte a táncolókat - írja a New York Post cikkére hivatkozva az RTL.



A 38 éves Epilator Gabriela Carvalho elmondta, hogy egy barátjuk születésnapját ünnepelték a nagymamája otthonánál, Alagoinhas városában. Egy népszerű portugál dalra ugráltak összekapaszkodva, amikor beszakadt az aszfalt és belezuhantak az alatta kialakult víznyelőbe. Szerencsére kisebb vágásokkal, zúzódásokkal megúszták a történteket.



Korábban már többször táncoltak ugyanott anélkül, hogy bármi gond lett volna belőle. Már dolgoznak a lyuk betömésén, így a következő összejövetelt remélhetőleg nem árnyékolja be semmilyen kellemetlenség.

The seven dancers fell into a pit at a home in Alagoinhas, Brazil, on Saturday. The group was dancing during a birthday party celebration when the ground suddenly cracked and sent them falling into a hole.😳😳 pic.twitter.com/UIr6otAjil