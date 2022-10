Ötven fölé emelkedett az Ian-hurrikán halálos áldozatok száma

Délnyugat-Floridában a Lee megyei rendőrhatóság (Lee County Sheriff's Office) helyi idő szerint szombat délutáni közlése szerint a körzetben 35 elhunytat találtak meg a kutató- és mentőegységek. Lee megyében fekszik Fort Myers kikötőváros, ahol a legkomolyabb pusztítást okozta a 4-es erősségű hurrikán szerdán éjszaka. Az ABC News beszámolója szerint a vihar további életeket követelt a szomszédos Charlotte megyében, valamint Sarasota, Volusia, Lake, Collier és Manette megyében.



A sajtójelentések további négy, a hurrikánhoz kapcsolódó halálos áldozatot említenek Észak-Karolinából. Ketten a vihar okozta autóbalesetben, egy ember áramfejlesztő okozta szén-monoxid-mérgezésben halt meg, egy ember pedig megfulladt, amikor teherautója leborult az útról, és elsüllyedt a mocsárban. Dél- és Észak-Karolinát pénteken érte el 1-es erősségű hurrikánként az Ian.



Floridában a mentés után már a kárelhárításra fordul a munkákban részt vevő szervezetek figyelme, elsősorban az áramszolgálatás helyreállításán dolgoznak. A Nemzeti Gárda parancsnoka, Daniel Hokanson tábornok a korábbi napok munkáját értékelve az AP-nek elmondta, hogy a hurrikán sújtotta floridai területeken mintegy 1000 embert mentettek ki vízzel elöntött településekről.

We were in the eye wall of Cat. 4 #Hurricane #Ian for over 5 hours and the back side was the worst.

I haven't experienced anything close to this in over 30 years @weatherchannel pic.twitter.com/wfEqcuEBAm