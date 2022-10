Cápa úszkált a hurrikán sújtotta utcákon - videó

Az Ian-hurrikán legkevesebb 42 halálos áldozatot hagyott maga után Floridában. A vihar szerdán éjjel 4-es erősségű hurrikánként óránként 155 mérföldes (240 kilométeres) széllökésekkel csapott le Florida dél-nyugati partvidékére, Fort Myers városának jó részét a földdel téve egyenlővé. A víz lassan vonul vissza a szárazföldről, és nemcsak krokodil úszkált a folyóvá vált utcákon, hanem cápa is.

Sharks swimming through the streets of Fort Myers #Ian #stormsurge pic.twitter.com/SQy4ffHCWR