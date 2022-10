Energiaválság

Uniós biztos: tanácsi megállapodás született az energiaágazat többletbevételeinek megadóztatásáról

A felső határ mértékének célja, hogy megőrizze az üzemeltetők jövedelmezőségét, és elkerülje a megújuló energiákba történő beruházások akadályozását. 2022.10.01 10:52 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Európai Unió tagországainak energiaügyekért felelős miniszterei megállapodásra jutottak arról, hogy extra illetékekkel kell számolniuk azoknak az uniós energiacégeknek - különösen azoknak az áramtermelő vállalatoknak -, amelyek aránytalanul sok nyereségre tesznek szert az ukrajnai háború miatt megemelkedett energiaárakból - közölte az Európai Bizottság energiaügyi biztosa Brüsszelben pénteken.



Kadri Simson, a tagországok energiaügyi minisztereinek soron kívüli tanácskozását követően közölte: a megállapodás a piaci bevételeket megawattóránként 180 euróban maximálja azon villamosenergia-termelők esetében, amelyek úgynevezett inframarginális, azaz alacsonyabb költségű technológiákat alkalmaznak a villamos energia előállítására.



A felső határ mértékének célja, hogy megőrizze az üzemeltetők jövedelmezőségét, és elkerülje a megújuló energiákba történő beruházások akadályozását - mondta, majd hozzátette: a tagállamok megállapodtak abban is, hogy a többletbevételek megadóztatásából befolyó összeget átirányítják a végső felhasználók támogatására és védelmére.



Közölte továbbá, a szakminiszterek megállapodtak a villamosenergia-kereslet csökkentéséről is. Eszerint azon nappali órákban, amikor az energiafogyasztás a legdrágább és a gáztüzelésen alapuló villamosenergia-termelés jelentősen kihat az árra, legalább 5 százalékos kötelező csökkentés lép életbe bizonyos csúcsidőszakokban. A tagállamoknak meg kell majd határozniuk az órák azon 10 százalékát, amikor az energia ára várhatóan a legmagasabb, és e csúcsidők alatt csökkenteniük kell a keresletet. Megállapodtak abban is: a tagállamok önkéntes alapon törekszenek arra, hogy 2023. március 31-ig legalább 10 százalékkal csökkentsék teljes villamosenergia-keresletüket.



Megállapodás született továbbá egy ideiglenes szolidaritási hozzájárulásról is az olaj-, gáz-, szén- és finomítói ágazatokban végzett tevékenységekből származó olyan többletnyereség után, amelyre nem terjed ki az inframarginális bevételi korlát. A hozzájárulást a tagállamok azokra a 2022-es nyereségekre szedhetik be, amelyek az előző három évben elért átlagos nyereséget 20 százalék feletti mértékben haladják meg. A bevételeket a tagállamok szedik be, és juttatásként átirányítják az energiafogyasztókhoz. A szolidaritási hozzájárulás a rendszeres adók és illetékek megfizetése mellett lesz alkalmazandó - közölte Kadri Simson.



Az Európai Bizottság hamarosan további jogalkotási javaslatokat fog előterjeszteni a magas energiaárak kezelésére - tette hozzá az uniós energiaügyi biztos.