Háború

Lukasenka - Az ukrajnai konfliktus néhány napon belül véget érhet

Ha a nyugati hatalmak támogatják a békés rendezést Ukrajnában, akkor néhány napon belül véget érhetnek az ellenségeskedések Moszkva és a kijevi erők között - jelentette ki pénteken Alekszandr Lukasenka fehérorosz elnök, aki felszólította a többi európai országot, hogy "térjenek észhez" és hagyják abba a vérontást.



Fehéroroszország "hatalmas tragédiának" tartja az Ukrajna és Oroszország "testvéri népei" közötti harcokat - mondta Lukasenka a külföldi nagykövetek minszki megbízóleveleinek átadásán.



"Ez a konfliktus a stratégiai intrikák és a legnagyobb ostobaság egyenes következménye, amelyet elsősorban a nyugati politikusok mutatnak" - jelentette ki.



Egyes szereplők, köztük az uniós országok, azonban azt mondják, hogy szeretnék, ha az ellenségeskedések véget érnének - mondta Lukasenka, hozzátéve: "Ha az európaiak ezt őszintén akarják, akkor a béke néhány napon belül megvalósulhat". Sürgette a nyugati hatalmakat, hogy "térjenek észhez" és "tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy béke legyen ezen a földön".



A fehérorosz elnök azt is elmondta, hogy mindig is támogatta a konfliktus megoldására irányuló diplomáciai erőfeszítéseket, megjegyezve, hogy országa három ukrán-orosz tárgyalási fordulónak adott otthont. Azokra a tárgyalásokra utalt, amelyekre február végén és március elején került sor, napokkal azután, hogy Oroszország megkezdte offenzíváját. Ezeknek a diplomáciai erőfeszítéseknek nem sikerült véget vetni az ellenségeskedéseknek.



"Miért fejeződtek be a tárgyalások, ki tette ezt? Ez egy költői kérdés" - mondta a nagykövetekhez fordulva. "Valakinek szüksége van erre a vérontásra. Kinek? Maguk, diplomaták, találják ki" - tette hozzá.