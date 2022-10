Egyenlőség

Az USA elismert két csendes-óceáni nemzetet

Az Egyesült Államok független államként fogja elismerni a Cook-szigeteket és Niue-t - jelentette ki Joe Biden amerikai elnök, amikor egy új, 810 millió dolláros segélycsomagot mutatott be több csendes-óceáni nemzetnek.



A kétnapos amerikai-csendes-óceáni szigetországok csúcstalálkozóján Biden fontos diplomáciai lépésként értékelte a döntést, hozzátéve, hogy "büszkén jelenti be, hogy a megfelelő konzultációkat követően" az Egyesült Államok szuverén államnak tekinti a Cook-szigeteket és Niue-t.



Mindkét önigazgatású csendes-óceáni sziget szabad társulásban áll Új-Zélanddal, amely segélyt nyújt nekik, segíti őket a kormányzati ügyeik intézésében, és a legtöbb diplomáciai kapcsolatot fenntartja a nevükben. A Cook-szigetek és Niue lakossága körülbelül 17 000, illetve 1600 fő.



A csúcstalálkozón Biden megjegyezte, hogy az Egyesült Államok 810 millió dollár támogatást nyújt "a csendes-óceáni szigetlakók életének javítására". A csomag több mint 130 millió dollárt is tartalmaz, amelyet az éghajlatváltozással szembeni ellenálló képesség támogatására és "a fenntartható kék gazdaságok kiépítésére" szánnak. Az elmúlt évtizedben az USA összesen több mint 1,5 milliárd dollárt nyújtott a csendes-óceáni szigeteknek.



Eközben, miközben az Egyesült Államok a Kínával szembeni fokozott feszültségek közepette igyekszik erősíteni kapcsolatait a csendes-óceáni országokkal, úgy tűnik, Peking is ugyanezt teszi.



A kínai külügyminisztérium szerint Peking "hosszú távú baráti kapcsolatokat" ápol a régió országaival, és gazdasági és technikai segítséget nyújt nekik. Peking azonban azzal érvel, hogy ez a segítség nem kötődik politikai feltételekhez.



A Cook-szigetek és Niue sem kivételek ez alól, és szintén meleg kapcsolatokat ápolnak Kínával. Sőt, 2018-ban az utóbbiak egyetértési megállapodást írtak alá Pekinggel, hogy csatlakoznak az Övezet és Út kezdeményezéshez, a kínai kormány által 2013-ban bemutatott globális infrastruktúra-fejlesztési stratégiához.