Energiaválság

Ha az idei tél kemény lesz, akkor a következőre mit lehet mondani?

Az EU energiaügyi tisztviselői aggódnak amiatt, hogy a hideg idő beálltával milyen hatással lesz a kontinensre az Európában zajló energiaválság - mondta Kadri Simson energiaügyi biztos pénteken újságíróknak.



"A miniszterek aggódtak, ahogy én is, hogy ez a tél nem lesz könnyű számunkra, és a következő tél pedig még nehezebb lesz" - mondta Simson az uniós energiaügyi miniszterek rendkívüli ülését követő sajtótájékoztatón.



A találkozó célja az volt, hogy foglalkozzanak az Európában az egekbe szökő gázárakkal, és hogy sürgősségi intézkedéscsomagot dolgozzanak ki az európai háztartások és vállalkozások megsegítésére a válság közepette.



Az elfogadott lépések között szerepel az energiavállalatok bevételeinek korlátozása és a többletnyereség visszaosztása a fogyasztók között. A terv kötelező energiamegtakarítást is előír: az uniós tagoknak 5%-kal kell csökkenteniük az energiaigényt a csúcsidőszakokban, és 10%-os csökkentést javasolnak a teljes villamosenergia-felhasználásban.



A miniszterek azonban nem tudtak megállapodni a földgáz nagykereskedelmi árplafonjáról, ami az ülés előtt a 15 uniós tagállamból álló csoport egyik legfontosabb követelése volt az Európai Bizottság felé. Közös levelükben a csoport azzal érvelt, hogy az árplafon az egyetlen olyan intézkedés, amely segíthet a blokknak "az inflációs nyomás mérséklésében, a várakozások kezelésében és az esetleges ellátási zavarok esetére keretet biztosít".



Bár az Európai Bizottság nem zárta ki teljesen a földgáz árplafonjának lehetőségét, figyelmeztetett arra, hogy egy ilyen lépés gyengítené a blokk azon képességét, hogy biztosítsa a gázellátást a globális piacon. A litván energiaügyi miniszter, Dainius Kreivys szerint a kérdést egy későbbi időpontban fogják megvitatni.



Mivel a Gazprom szerint az EU-ba irányuló orosz gázszállítások idén akár 48%-kal is csökkentek, az eurózónában az infláció azóta a közelmúlt történelmében először kétszámjegyűre emelkedett. Félő, hogy a helyzet tovább romlik, miután a hét elején egy feltételezett szabotázsakció során megrongálódtak az orosz Északi Áramlat gázvezetékek, ami a közeljövőben súlyosan korlátozza a blokkba irányuló lehetséges gázszállításokat.