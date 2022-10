USA

Biden kognitív értékelését kérték a következő éves orvosi vizsgálatán

Miután Joe Biden amerikai elnök ismételten félreérthetően nyilatkozott Washington és Tajvan kínai sziget viszonyáról, a kormányzat tisztviselői siettek egyértelművé tenni, hogy az Egyesült Államok "stratégiai kétértelműség" politikája nem változott, annak ellenére, hogy Biden ennek ellenkezőjét állította. 2022.09.30 18:40 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

#DemocratsAreTheProblem Lost, dazed and confused Biden reaches out for a SECOND handshake from Schumer after Schumer had shaken his hand ONCE already. pic.twitter.com/dsFzDpm4rl — Hank (@hankgolfer) September 28, 2022

Biden számtalan baklövése, félreérthető kijelentése és bizarr viselkedése megérdemli, hogy a következő, novemberi éves vizsgálatakor alaposabban megnézzék mentális állapotát - írta Dr. Nicole Saphier, a Memorial Sloan Kettering Rákközpont orvosa és a Cornell Egyetem Weill Cornell Medical College adjunktusa a brit Daily Mail című napilapnak nemrégiben írt véleménycikkében.



Saphier a konzervatív hírcsatornák - például a Fox News - jól ismert kommentátora, és több könyvet is írt, amelyekben az amerikai kormány hiányosságai ellen emelte fel a szavát az egészségügy területén.



"Nem helytelen feltenni a kérdést, hogy az elnök rövid távú memóriája rendben van-e" - írta csütörtökön. "Orvosként és aggódó állampolgárként úgy vélem, itt az ideje, hogy valódi válaszokat kapjunk".



Saphier több példát is felidézett a 79 éves államfő "baklövéseire", köztük egy szerdai esetet, amikor Biden a nagyjából két hónapja autóbalesetben elhunyt Jackie Walorski (R-IN) képviselőről kérdezett. "Jackie, itt vagy?" - mondta egy fehér házi rendezvényen tett megjegyzései során. "Hol van Jackie? Biztosan nincs itt". Annak ellenére, hogy akkoriban feltűnően gyászolta a nő halálát, sőt felhívta Walorski családját, hogy kifejezze személyes részvétét - mondta a testvére a New York Postnak.



Néhány más hibája azonban sokkal nagyobb politikai súlyt hordozott, többek között a feszült diplomáciai helyzet során, közvetlenül azelőtt, hogy Oroszország elindította háborúját Ukrajnában, és többször is félreérthetően nyilatkozott az USA politikájáról azzal kapcsolatban, hogy megvédi-e Tajvant egy "kínai támadástól".

Megjegyezte azt is, hogy Biden személyes elnöki orvosa 2021 novemberében, a legutóbbi vizsgálatakor megjegyezte, hogy Biden "járása érezhetően merevebb és kevésbé laza, mint egy évvel ezelőtt volt".



"A Walter Reed Medical Centerben végzett következő éves orvosi vizsgálatán, amelyre feltehetően novemberben kerül sor, Biden elnöknek át kell esnie egy kognitív vizsgálaton, ahogyan Donald Trump elnöknek is. És ezeket a vizsgálati eredményeket az amerikai nyilvánosság elé kellene tárni" - állította Saphier.



"Bár orvos vagyok, hivatalosan nem vizsgáltam meg Biden elnököt. Nem tudom távolról diagnosztizálni az elnököt vagy bármely más személyt. De a józan ész azt követeli, hogy ne hagyjuk figyelmen kívül az arcunk előtt lévő aggasztó jeleket".



Ha Bidenről kiderülne, hogy képtelen ellátni elnöki feladatait, a tisztséget Kamala Harris amerikai alelnökre bíznák, aki talán a "szószátyárságairól" ismert, de még csak 57 éves. Biden önként is lemondhatna, de ha nem teszi, akkor az amerikai alkotmány 25. módosítása által körvonalazott eljárás révén az ország számos vezető politikusának konszenzusával még mindig felmenthető a tisztségéből.

"Jackie, where's Jackie?," Joe Biden says about Rep. Jackie Walorski who died in a car accident a few months ago. pic.twitter.com/khdiesmEsx — Greg Price (@greg_price11) September 28, 2022