Háború

Ukrajna reagált a régiók Oroszországhoz való csatlakozására

Vlagyimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken aláírta a NATO-csatlakozási kérelmet, és gyorsított felvételi eljárást követelt. Jens Stoltenberg főtitkár, miközben a blokk támogatásáról biztosította Kijevet, megismételte, hogy a csatlakozáshoz mind a 30 tag konszenzusára szükség van.



Zelenszkij videofelvételen elmondta, hogy Ukrajna már most is "de facto NATO-szövetséges", és azt mondta, hogy azért nyújtja be a kérelmet, hogy ezt hivatalossá tegye, a kérelem ünnepélyes aláírását pedig "döntő lépésnek" nevezte.



"Bízunk egymásban, segítünk egymásnak, és megvédjük egymást" - idézte az AP.



A NATO Zelenszkij videója után Stoltenberg "példátlan" beszédét jelentette be, de amikor a blokk főtitkára ténylegesen megjelent, megismételte a korábbi beszédtémákat.



"A NATO nem részese a konfliktusnak, de támogatást nyújtunk Ukrajnának, hogy az ENSZ alapokmányában rögzített önvédelmi jogát meg tudja tartani" - mondta Stoltenberg. "A mi szövetségünk egy védelmi szövetség. Egységesen és eltökélten állunk ki minden NATO-szövetségesünk és a szövetséges terület minden egyes centiméterének védelme és megóvása mellett."



Arra a kérdésre, hogy a NATO hajlandó-e elfogadni Ukrajna kérelmét, Stoltenberg azt válaszolta, hogy "minden európai demokráciának joga van a kérelem benyújtásához", de a felvételhez mind a 30 tag konszenzusára szükség lenne.



"Most arra összpontosítunk, hogy Ukrajnának azonnali támogatást nyújtsunk" - tette hozzá.



Stoltenberg megismételte azt is, hogy elutasítja Donyeck, Luhanszk, Herszon és Zaporizzsjai régiók "illegális annexióját" Oroszország által.



"Ha Oroszország abbahagyja a harcot, béke lesz, ha Ukrajna abbahagyja a harcot, megszűnik független, szuverén nemzetként létezni Európában" - tette hozzá.



Kijevet "az agresszió áldozatának" nevezve Stoltenberg azt mondta, hogy a blokknak azon kell dolgoznia, hogy "biztosítsa, hogy Putyin ne győzzön", mert minden más azt mondaná a világnak, hogy "az Oroszországhoz hasonló tekintélyelvű országok képesek erőszakot alkalmazni" céljaik eléréséhez.



A sajtó mindössze négy kérdésre válaszolva Stoltenberg azzal zárta beszédét, hogy megismételte: "A NATO nem részese a konfliktusnak, támogatjuk Ukrajnát, de ettől még nem leszünk részesei a konfliktusnak".