Ukrajnai háború

Varsó közel 290 millió dollárt kap Washingtontól védelemfejlesztésre

Az amerikai kongresszus jóváhagyta, hogy az Egyesült Államok az Ukrajnának és a szomszédságában fekvő országoknak szánt védelemfejlesztési program keretében 288,6 millió dollárt utaljon át Lengyelországnak - közölte csütörtökön a varsói amerikai nagykövetség.



A Foreign Military Financing (FMF) nevű projekt keretében nyújtott támogatás amerikai katonai felszerelések beszerzésére és Lengyelországban amerikai vezetéssel zajló kiképzésekre fordítható.



Az amerikai nagykövetség közleménye szerint a vissza nem térítendő kölcsönök formájában nyújtandó támogatás azzal függ össze, hogy Lengyelország hadi felszerelést adott át az Oroszország által megtámadott Ukrajnának. Az FMF célja Lengyelország esetében a fegyverkészletek feltöltése, beleértve a páncélosállományokat is.



Antony Blinken amerikai külügyminiszter szeptember 8-án Kijevben jelentett be 2,2 milliárd dollárt (956 milliárd forintot) érő támogatást Ukrajna és a szomszédságában fekvő 18 ország számára. A mostani bejelentésben érintett eszközök ennek a támogatásnak a részét képezik.



Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő a Facebook közösségi honlapon azt írta: az amerikai döntés és "a NATO keleti szárnyának erősítése" annak bizonyítéka, hogy a védelmi szervezet "sosem volt még olyan erős és egységes, mint most".



A támogatás "hatalmas megerősítést jelent a lengyel hadsereg számára", amellett a 137 milliárd zloty (11 800 milliárd forint) mellett, amelyet Lengyelország jövőre a védelmi költségvetésre, fegyverbeszerzésre és lengyel hadiipari beruházásokra szán - áll Morawiecki bejegyzésében.