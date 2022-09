Ukrajnai háború

ENSZ-főtitkár: veszélyes eszkalációt jelentene az ukrán régiók orosz elcsatolása

Veszélyes eszkalációt jelentene és kockára tenné a béke kilátásait a térségben, amennyiben Oroszország megvalósítja a négy ukrán régió elcsatolására vonatkozó terveit - figyelmeztetett csütörtökön António Guterres ENSZ-főtitkár New Yorkban.



"Semmilyen jogi erővel nem bírna és elítélésre lenne érdemes, ha döntés születne az ukrajnai Donyeck, Luhanszk, Herszon és Zaporizzsja régiók elcsatolásáról" - húzta alá Guterres újságíróknak nyilatkozva.



Felhívta a figyelmet arra is, hogy ez a folyamat összeegyeztethetetlen "a nemzetközi jogi keretekkel". "Nincs keresnivalója a mai világunkban. Elfogadhatatlan" - emelte ki.



"Még jobban kockára tenné a béke kilátásait, ha Oroszország úgy döntene, hogy belevág ebbe" - mondta az ENSZ-főtitkár.



"Mindez csak el fogja húzni a globális gazdaságra, különösen a fejlődő államokra gyakorolt drámai hatásokat, és akadályozni fogja lehetőségeinket, hogy életmentő segélyeket szállíthassunk Ukrajna-szerte és azon túl is" - mondta az ENSZ vezető tisztségviselője.