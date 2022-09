Energiaválság

Romániában az év végéig meghosszabbítják az üzemanyagok árkompenzációját

Nicolae Ciuca szerint a július elsejével bevezetett intézkedéssel a román kormánynak sikerült megállítania az üzemanyagok drágulását, sőt, azóta csökkentek is az árak, amelyek más termékekre is hatással vannak. 2022.09.29 18:31 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Romániában újabb három hónapra, vagyis az év végéig meghosszabbítják az üzemanyagok 50 banis (42,4 forintnak megfelelő) árkompenzációját, az erről szóló jogszabályt csütörtöki ülésén fogadja el a bukaresti kormány - jelentette be a román miniszterelnök.



Nicolae Ciuca szerint a július elsejével bevezetett intézkedéssel a román kormánynak sikerült megállítania az üzemanyagok drágulását, sőt, azóta csökkentek is az árak, amelyek más termékekre is hatással vannak.



A kompenzációs rendelet szerint az 50 banis árcsökkentést vállaló kereskedőknek, 25 banit megtérít az állam. Az árkompenzáció idején az "indokolatlan" áremeléseket nyerészkedésnek minősítik és büntetik. A kompenzáció úgy valósul meg, hogy eladott literenként 25 banival csökkentik az illető cég által befizetendő adóterheket.



A július elsején bevezetett rendelet hatására valamennyi nagykereskedő alkalmazta az 50 banis árcsökkentés feltételeit. A töltőállomások totemposzlopain azóta már a kedvezményes árat tüntetik fel, a kútoszlopokon és a könyvelésben viszont a kompenzáció nélküli árat kell feltüntetni. Az árcsökkentés a kiadott nyugtán is megjelenik.



Bukarestben csütörtökön literenként 8,39 lej (712 forint) volt a legolcsóbb, immár csökkentett árú gázolaj, míg az árcsökkentés előtt 9,16 lej volt a legkedvezőbb ár. A legolcsóbb benzin ára a június végi 8,56 lejről 7,02 lejre csökkent három hónap alatt Bukarestben.



A bukaresti kormány eredetileg azzal számolt, hogy az intézkedés havi 300 millió lejjel terheli meg a költségvetést, sajtóértesülések szerint azonban a többletkiadás mintegy 175 millió lejnek bizonyult havonta, így az év végéig várhatóan 1 milliárd lej körüli összeggel fogja megterhelni a román költségvetést.