Diplomácia

Kémkedéssel gyanúsítanak több orosz állampolgárt Montenegróban

Kémkedés és az orosz titkosszolgálattal folytatott együttműködés gyanúja miatt indított nyomozást a montenegrói nemzetbiztonsági szolgálat két montenegrói és körülbelül harminc orosz állampolgár, valamint további hat orosz diplomata ellen - közölte a Pobjeda című podgoricai napilap az internetes oldalán csütörtökön.



Vukas Radonjic államügyész a lapnak megerősítette, hogy nyomozás folyik, és több lakást is átvizsgált a rendőrség, de egyelőre senkit nem tartóztattak le.



Dritan Abazovic miniszterelnök a csütörtöki kormányülésen is beszélt arról, hogy közös akciót hajtanak végre a montenegrói és más külföldi szervek az ország érdekeinek megóvása érdekében, de részleteket nem közölt.



Montenegró az Európai Unió tagjelölt országa és a NATO tagja, az ukrajnai háború kitörését követően csatlakozott az Oroszország elleni nemzetközi szankciókhoz, és az utóbbi hét hónapban több orosz diplomatát is kiutasított.