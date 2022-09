Ukrajnai háború

Ukrán elnöki tanácsadó: Oroszország okozta a szivárgást az Északi Áramlat gázvezetékeken

Oroszország által kitervelt terrortámadásnak és az Európai Unió elleni agressziónak nevezte az Északi Áramlat-1 és az Északi Áramlat-2 földgázvezetéken mutatkozó szivárgást Mihajlo Podoljak, az ukrán elnöki iroda vezetőjének tanácsadója kedden a Twitteren.



A tisztségviselő szerint Oroszország ezzel pánikot akart kelteni Európában a tél beállta előtt. Hozzátette, hogy a legjobb válasz az, ha az EU még több harckocsit ad Ukrajnának, beleértve német gyártmányúakat is.



Olekszij Danyilov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára kijelentette, hogy Ukrajna kész tárgyalni Oroszországgal "a kártalanításokról és jóvátételekről". "Ukrajna soha nem volt ellene az Oroszországi Föderációval folytatott tárgyalásoknak (...) a kártalanításokról és jóvátételekről. Minél tovább halogatja a kremli rezsim ezeket a tárgyalásokat, annál rosszabbak lesznek a feltételek és annál nagyobb az összeg" - írta a Twitteren.



Danyilov az ukrán sajtó szerint arra reagált, hogy Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője keddi sajtótájékoztatóján ismét kijelentette, hogy Moszkva kész folytatni a tárgyalásokat Kijevvel a háború befejezéséről.



Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter felszólított minden olyan országot, amely magát közvetítőként ajánlotta fel Kijev és Moszkva között, hogy "hagyják abba ezt a játékot", és egyértelműen álljanak ki Ukrajna mellett. Ezt a kijevi diplomácia vezetője azon a sajtótájékoztatón mondta, amelyet francia kollégájával, Catherine Colonna külügyminiszterrel közösen tartottak kedden az ukrán fővárosban. "Oroszország nem akar tárgyalásokat. Hagyják abba ezt a játékot, tegyék azt, amire most a legnagyobb szükség van: támogassák Ukrajnát ebben a harcban. A tárgyalások ideje, sajnos, nem jött el, kizárólag az Oroszországi Föderáció álláspontja miatt" - hangsúlyozta. Hozzátette, hogy Moszkva döntéseivel "következetesen a béke és a konfliktus diplomáciai megoldása iránti vágy hiányát mutatja".



Az ukrán vezérkar esti harctéri helyzetjelentésében arról számolt be, hogy az ukrán csapatok tíz - javarészt Donyeck megyei - településnél verték vissza az orosz erők ostromműveleteit. A nap folyamán az orosz erők két rakéta- és hat légicsapást hajtottak végre, továbbá több mint húsz támadást rakéta-sorozatvetőkkel katonai és polgári célpontok ellen.



Jurij Ihnat, az ukrán légierő szóvivője online sajtótájékoztatóján közölte, hogy az ukrán erők lelőttek egy orosz Szu-25-ös harci repülőgépet az ország déli részében.

Olha Kravcsenko, az Azov ezredet támogató szolgálat foglyokkal és családtagjaikkal foglalkozó részlegének vezetője az ukrán Szuszpilne televízió műsorában elmondta, hogy tudomásuk szerint az Azovnak még mintegy 800 katonája van orosz fogságban, köztük több mint negyven nő, akik között állapotosok is vannak. Hozzátette, hogy az egy hete fogolycserével kiszabadított foglyok "90 százalékán a kóros alultápláltság és a pszichológiai kimerültség extrém foka volt látható". "Repesz okozta és lőtt sebeik súlyosan elhanyagolt állapotban vannak, mert sem az Azovsztal üzemben, sem a fogságban nem volt megfelelő a kezelésük" - mondta, hozzátéve, hogy többeknek repeszszilánkok maradtak a testében, amit meg kell műteni. Kijelentette: az orosz fél nem engedi, hogy az ENSZ és a Vöröskereszt küldöttségei felkeressék az ukrán foglyokat.