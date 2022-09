Illegális bevándorlás

Csehország ellenőrizni fogja a szlovák határátkelőket

Rendőrségi ellenőrzéseket vezet be Csehország a Szlovákiával közös 27 volt határátkelőhelyen, hogy korlátozzák az illegális bevándorlást - jelentette be Vít Rakusan belügyminiszter kedden reggel a Twitteren.



Az intézkedés egyelőre tíz napig tart, 17 közúti, hét vasúti, valamint három folyami átkelőt érint, és szerda éjfélkor lép érvénybe. Az államhatár átlépése más helyeken nem lesz lehetséges, s a hatóságok ellenőrizni fogják az úgynevezett zöld határt is - olvasható a közleményben.



Kivételt képeznek a mezőgazdasági és erdei munkások, vadászok vagy halászok, akik munkájukat a határvidéken végzik.



A cseh rendőrség az év eleje óta 12 ezer illegális migránst vett őrizetbe, ami jelentősen magasabb szám, mint 2015-ben, amikor Európán migrációs hullám söpört végig. Százhuszonöt embercsempészt is őrizetbe vettek, ami szintén többszöröse az elmúlt évek átlagának.



"Természetesen nem tudjuk hermetikusan lezárni a 251 kilométer hosszú államhatárt, de mindent megteszünk annak érdekében, hogy korlátozzuk az illegális határátlépéseket" - jelentette ki Martin Vondrásek cseh rendőrfőkapitány. "Nem célunk az egyszerű polgárok életének megnehezítése" - tette hozzá.



Az akcióban 500 rendőr és 60 vámtisztviselő vesz részt, az ellenőrök az egyes helyeken 12 órás műszakokban váltják majd egymást. A költségeket a rendőrség 20 millió koronára (332 millió forint) becsülte.



Az ellenőrzések ideiglenes visszaállítását a cseh-szlovák határon hétfőn este hagyta jóvá a cseh kormány.



"Néhányszor tárgyaltam a szlovák belügyminiszterrel, és kértem a szlovák felet, hogy teljesítse a nemzetközi szerződésben foglaltakat. Őszintén mondhatom, hogy nem értünk el olyan sikereket a diplomáciai lépésekkel, mint amilyenre számítottunk" - nyilatkozott a cseh belügyminiszter. Állítása szerint hivatala már értesítette a határellenőrzések visszaállításáról Roman Mikulec szlovák belügyminisztert.