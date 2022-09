Fegyveres támadás történt egy orosz iskolában, halottak - videó

Fegyveres támadás történt az Oroszországi Föderációhoz tartozó Udmurtföld fővárosa, Izsevszk 88-as számú iskolájában, több gyerek életét vesztette - közölte Alekszandr Brecsalov, a köztársaság vezetője hétfőn Telegram-bejegyzésben.



Brecsalov szerint egy ismeretlen férfi betört az iskolába, megölte a biztonsági őrt, valamint több tanulót.



Az udmurt belügyminisztérium szerint a támadásban hatan életüket vesztették és mintegy húszan megsebesültek.



Bővebben hamarosan!

