A királyi család megmutatta, hogy néz ki II. Erzsébet végső nyughelye

A királyi család sajtócsapata közzétett fotót, amely II. Erzsébet királynő végső nyughelyéről készült, mely a windsori Szent György-kápolnában található.



A királynőt szeptember 19-én helyezték végső nyugalomra néhai férje, Fülöp herceg mellé. Itt nyugszik VI. György és a királynő néhai édesanyja is.

The stone marking the grave of Queen Elizabeth II is now in place. King George VI, Queen Elizabeth the Queen Mother and Prince Philip are also commemorated on the stone which rests above all their tombs. pic.twitter.com/FFAO4fyMvX