Háború

Összegyűltek az emberek Oroszországban, hogy megmutassák a világnak támogatásukat

Oroszország-szerte emberek gyűltek össze, hogy támogassák a népszavazásokat, amelyek arról döntenek, hogy a donbászi köztársaságok és az orosz ellenőrzésű dél-ukrajnai területek hivatalosan is csatlakozzanak-e Oroszországhoz.



Moszkvában, a Kreml közelében több ezren jelentek meg, orosz zászlókkal, valamint az ország régióinak és politikai pártjainak zászlóival a kezükben.



Hírességek, köztük színészek és popsztárok is részt vettek a "Nem hagyjuk cserben a mieinket" elnevezésű rendezvényen.



A szervezők, az Összoroszországi Népfront (ONF) szerint a gyűlés "minden orosz törekvését tükrözi, és segít kifejezni a moszkvaiak támogatását a felszabadított területek lakói iránt". Hasonló rendezvényeket tartottak más városokban is.



A Donyecki és Luhanszki Népköztársaságok (DPR és LPR), valamint az ukrajnai Zaporizzsja és Herszon régió orosz ellenőrzésű területei pénteken kezdték meg az ötnapos szavazást az Oroszországhoz való csatlakozásról. Ezek a területek túlnyomórészt orosz ajkúak, és történelmi kötelékek fűzik őket Oroszországhoz.



Ukrajna, az Egyesült Államok és az EU "színlelést" kiáltva utasította el a népszavazást, és megfogadták, hogy figyelmen kívül hagyják az eredményeket.



A DPR és az LPR nem sokkal a 2014-es kijevi puccs után szakadt el Ukrajnától. Moszkva februárban ismerte el őket független államként. A Herszon régiót, valamint a Zaporizzsjai régió nagy részét orosz csapatok foglalták el, miután Moszkva katonai háborút indítottak a szomszédos országban.