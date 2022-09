Gyilkosság

Harminc év szabadságvesztésre ítélték Romániában a caracali tinigyilkosságok fő gyanúsítottját

Harminc év börtönbüntetésre ítélte Romániában az Olt megyei törvényszék pénteken a "caracali szörnyként" elhíresült Gheorghe Dincát, akit két tizenéves lány elrablásában, megerőszakolásában és megölésében találtak vétkesnek.



Dinca mindkét lányt autóstoposként vette fel kocsijába, caracali házába vitte őket, ahol napokig megkötözve tartotta és több ízben megerőszakolta áldozatait. A vádirat szerint Dinca mindkét esetben - 2019 áprilisában, illetve júliusában - puszta kézzel ölte meg áldozatait, majd a holttestüket egy hordóban elégette.



Az ügy másodrendű vádlottjára, Stefan Risipitianura hét év börtönbüntetést szabott ki a törvényszék. Risipiteanu rajtakapta Dincát, amikor első áldozatát hazavitte, hallgatása fejében pedig Dinca hozzájárult, hogy lányt ő is többször megerőszakolja.



A jelenleg 69 éves Dinca esetében a - kétrendbeli emberölésért, ember-, illetve gyermekkereskedelemért, többrendbeli nemi erőszakért és hullagyalázásárét - kiszabott szabadságvesztés halmazati büntetése meghaladta a 80 évet, ezért a letölthető maximális (nem életfogytiglani) büntetésre, 30 év börtönre ítélték, áldozatai családtagjainak pedig 100 ezer, illetve 500 ezer euró erkölcsi kártérítést kell fizetnie.



A bűnvádi eljárás elején Dinca először beismerte, hogy mindkét lányt megölte, és első, 18 éves áldozata hamvait egy Caracal melletti erdőben dobta el. A per során azonban megváltoztatta vallomását, és azt állította, hogy első áldozatát - akinek maradványait nem sikerült azonosítani - nem ölte meg, hanem ismeretlenek vitték el a házából. A román sajtó a nyomozás során azt feltételezte, hogy a "caracali szörny" egy kiterjedtebb, az elrabolt lányokat külföldön prostitúcióra kényszerítő bűnözői hálózat tagja lehetett, de ezt nem sikerült bizonyítani.



A caracali ügy hatalmas közfelháborodást keltett Romániában, miután kiderült, hogy Dinca második, 15 éves áldozata hiába hívta többször is a 112-es segélyhívószámot, a rendőrök nem hittek neki, kioktatták, a hatóságok nem voltak képesek idejében azonosítani a hívás helyét, és közbelépni, hogy megmentsék a lány életét. Az ügybe a román rendőrség parancsnoka, a segélyhívót működtető különleges távközlési szolgálat (STS) vezetője, valamint a belügyminiszter és - egy érzéketlen, az áldozatokat hibáztató megjegyzése miatt - az oktatási miniszter is belebukott.



A pénteken kihirdetett ítélet nem jogerős, fellebbezni lehet ellene az indoklás közzétételétől számított tíz napon belül.