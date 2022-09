Ukrajnai háború

A felszabadított Harkivba vitt segélyt az Ökumenikus Segélyszervezet

A napokban sikeresen juttattak el segélycsomagokat az újonnan felszabadított kelet-ukrajnai Harkivba - tájékoztatta az Ökumenikus Segélyszervezet pénteken az MTI-t.



Az adományok átadásán túl a segélyszervezet munkatársai helyszíni felméréseket is végeztek Kelet-Ukrajnában; tapasztalataik szerint a térség "soha nem látott humanitárius krízissel néz szembe", amit a háborús rombolások mellett tovább mélyít a már beköszöntött hideg idő - írták. "Sokkoló volt látni a romos házakat, lakásokat, valamint a vizes, dohos és sötét szuterénekbe hosszú távra berendezkedők körülményeit" - számolt be tapasztalatairól a közlemény szerint Giuliano Stochino Weiss, az Ökumenikus Segélyszervezet ukrajnai humanitárius szakértője.



A háború kezdetétől a szervezet ottani segélyprogramjában dolgozó munkatárs hozzátette: vannak, akik az önkormányzat által fenntartott, de hiányos felszereltségű óvodaépületekben húzzák meg magukat. Oda ágykereteket és matracokat juttattak el egyik helyi partnerük közreműködésével.



A későbbiekben az épületek téliesítésében is segíteni akarnak, egyebek mellett az ablakok cseréjének támogatásával - olvasható Magyarország egyik legnagyobb, nemzetközileg is elismert karitatív szervezetének közleményében.



A már a térségbe juttatott többtonnányi, élelmiszerekből és higiénés eszközökből álló segélyszállítmányaik mellett további adományokkal tervezik segíteni a Harkivban és környékén lakókat - közölték. Hozzátették: a segélyszállítmányok mellett jó hatékonysággal működik a rugalmas felhasználású készpénzes támogatási forma is, amellyel - alapvető szükségleteik mellett - "minimálisan a személyre szabott igényeiket is ki tudják elégíteni a bajbajutottak".