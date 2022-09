Diplomácia

Szijjártó Péter állami kitüntetést adott át Donald Trump vejének - videó

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter átadta a Magyar Érdemrend középkeresztjét Jared Kushnernek, Donald Trump volt amerikai elnök főtanácsadójának és egyben vejének csütörtökön New Yorkban a magyar-amerikai kapcsolatok megerősítése és a közel-keleti béke érdekében végzett munkájáért.



A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető laudációjában hangsúlyozta, hogy napjainkban, a második világháború óta nem látott súlyosságú kihívások közepette, a jelenlegi biztonsági körülmények között megnőtt a jelentősége azon kezdeményezéseknek és személyeknek, akik sikeresen dolgoznak a békéért.



Jared Kushnert a "béke diplomatájának" nevezte, aki az úgynevezett Ábrahám-megállapodások tető alá hozásával jelentős lépéseket tett annak érdekében, hogy békét teremtsen a közel-keleti térségben, amely az elmúlt évtizedekben a legkevésbé erről volt ismert.



Kiemelte, hogy Közép-Európa és Magyarország több okból is különleges figyelmet szentel a Közel-Keletnek. Egyebek mellett azért, mert a régió biztonsági helyzete meghatározza, befolyásolja a közép-európai térség biztonságát is, illetve azért, mert izraeli állampolgárok tíz- és százezrei rendelkeznek magyar gyökerekkel, s az ő biztonságuk és jólétük rendkívül fontos hazánk számára - mutatott rá.



Szijjártó Péter kijelentette, hogy Donald Trump elnöksége alatt volt valaha a legjobb a kapcsolat Magyarország és az Egyesült Államok között. Márpedig - mint mondta - ez nem magától alakult ki, hanem dolgozni kellett érte, és ebben Jared Kushnernek nagy szerepe volt.



Majd úgy vélekedett, hogy ha Donald Trump nyerte volna meg az előző amerikai elnökválasztást, akkor valószínűleg nem tört volna ki a háború Ukrajnában.



A közelgő amerikai félidős választások kapcsán pedig leszögezte, hogy mivel a magyar kormány a kölcsönös tiszteletre alapozza a külpolitikáját, így nem akar nagyon belemenni a témába, hogy ne merüljön fel a beavatkozási kísérlet gyanúja, de egyértelműen szurkolnak a Republikánus Pártnak.



Jared Kushner köszönőbeszédében aláhúzta: eleinte azt hitte, hogy Európa sokkal aktívabb partner lesz a közel-keleti béketeremtést célzó erőfeszítések terén, azonban "mindenki csak ugyanazokat a frázisokat hangoztatta, ugyanazzal akart tovább próbálkozni sikertelenül".



Szavai szerint Szijjártó Péter ezzel szemben partnernek mutatkozott, jó ötletei voltak, hasznos javaslatokat tett, s azt mondta neki, hogy ha változást akarnak elérni, akkor mással kell próbálkozni, mint ami addig nem működött.



"Amikor Európa részéről segítségre volt szükségünk, először mindig Pétert hívtam fel" - fogalmazott.