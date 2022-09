Botrány

Hitlerbajszos, horogkeresztes Orbán-képekkel dekorálták ki a magyar követséget Tallinnban

Több plakát is megjelent Tallinban, az észt fővárosban, amely Orbán Viktort hitlerbajusszal, a homlokán vörös horogkereszttel ábrázolja. A képeket több köztérre is kitették, de a magyar nagykövetség épületére kihelyezett magyar címert is letakarták vele - írja az RTL.



A képhez üzenet is tartozik, amelynek végén az üzenet küldője a Human Rights Watch weboldalára irányítja az olvasókat. A miniszterelnököt tévesen elnöknek nevező szöveg így szól magyarul:



"Ez Orbán Viktor, Magyarország elnöke. Szereti Ukrajna orosz invázióját, mivel szereti a halott ukránokat. Engedélyezte egy orosz nukleáris erőmű telepítését az országában. MAGYARORSZÁG KOLLABORÁL OROSZORSZÁGGAL, ÉS NEM SZABADNA AZ EU TAGJÁNAK LENNIE. Kérjük mutasd meg észt becsületedet, és mondd meg Magyarországnak, hogy nem vásárolhat tovább orosz energiát, amit az ukrán nép véréből finanszíroznak."



A külügyminisztérium, valamint a tallinni magyar nagykövetség egyelőre nem kommentálta az esetet.

Forrás: Reddit