Hatalmas tüntetés Brüsszelben a megélhetési költségek miatt

Több ezer tüntető vonult szerdán Brüsszel utcáira egy "nemzeti akciónap" keretében, hogy magasabb béreket és alacsonyabb energiaárakat követeljen. A rendőrség szerint több mint 10 ezren vonultak a belga fővárosba, mivel kiderült, hogy az ország polgárainak mintegy 64%-a attól tart, hogy nem tudja kifizetni a számláit.



A tüntetéseket a belga szakszervezetek szervezték, akik szerint az országban a családok átlagos energiaszámlája már háromszorosára, több mint 700 euróra (691 dollár) emelkedett havonta.



"Nem arról van szó, hogy nem akarunk fizetni, hanem arról, hogy nem tudunk fizetni" - mondta Thierry Bodson, a Belga Általános Munkaügyi Szövetség elnöke, miközben a Place de la Monnaie téren több ezer szakszervezeti aktivistához szólt. Miközben egy átlagos belga család mindössze 2500 eurót (2468 dollár) keres havonta, Bodson rámutatott, hogy "teljességgel lehetetlen", hogy valaki e határ alatt fizesse a számláit.



A kormány azon ajánlásával kapcsolatban, hogy a polgároknak kevesebb energiát kellene fogyasztaniuk, Bodson azt mondta, hogy ez "értelmetlen", mivel a legtöbb belga már megtett minden lehetséges intézkedést az energiafogyasztás csökkentésére, de ez még mindig nem volt elég.



A tömegben látott plakátok osztották Bodson véleményét, némelyiken az állt: "Az árakat fagyasszátok be, ne az embereket" és "Minden emelkedik, kivéve a béreinket".



A tüntetők azt követelik, hogy a belga hatóságok tegyenek többet az egekbe szökő árak ellen, és azt állítják, hogy további forrásokat kellene elvonniuk az energiavállalatoktól, amelyek idén rekordnyereségről számoltak be, és milliárdokat kerestek, miközben az átlagemberek életszínvonala zuhant.



A múlt hónapban a belga Statbel statisztikai hivatal arról számolt be, hogy az infláció az országban 9,94%-ra ugrott az energiaárak ugrásszerű növekedése miatt, és majdnem elérte az 1976-ban felállított rekordot.



Eközben Alexander de Croo belga miniszterelnök arra figyelmeztetett, hogy "a következő öt-tíz tél nehéz lesz" a rekord gázárak miatt, de kijelentette, hogy Belgium ki fogja bírni a válságot, "ha támogatjuk egymást ezekben a nehéz időkben".