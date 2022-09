Több mint 4000 csavar tűnt el az indiai Yamunanagar hídról

Egy meglehetősen bizarr lopási ügyben több mint 4000 anyát és csavart loptak el egy acélgerendás hídról az indiai Haryana Yamunanagar körzetében.



A lopásra azután derült fény, hogy egy hatósági mérnök megvizsgálta a Saharanpur-Panchkula-344-es nemzeti autópályán épített hidat, és megállapította, hogy több ezer anyacsavar hiányzik. A hidat építő építő cég által benyújtott panasz alapján ismeretlen személyek ellen indítottak eljárást.



Idén áprilisban Biharból jelentettek egy hasonló esetet, ahol egy mintegy 500 tonnás valódi vashidat loptak el tolvajok. A hidat 1972-ben építették az Arrah-csatorna felett Amiyawar falunál, és veszélyesnek nyilvánították, a helyi falusiak pedig nem használták. A tolvajbanda a vashíd eltávolítása során a helyi öntözési osztály tisztviselőinek és a falusiaknak a segítségét vették igénybe, gázvágó és földmunkagépek segítségével fényes nappal lebontották a 60 láb hosszú vashidat, és három nap alatt elvitték a fémhulladékot. Mire a helyeik rájöttek a turpisságra, a tolvajoknak nyoma veszett.



2021 decemberében,a Samastipur vasúti részleg egyik mérnöke eladott egy vasúti mozdonyt. A Samastipur Loco Diesel Shed vasúti alkalmazottjának, Rajiv Ranjan Jha-nak viszonylag rövid időn belül sikerült eladnia egy régi gőzmozdonyt, amely a Purnea Court Station (Purnea udvari állomás) állomáson hevert. A Samastipur divízió gépészmérnökének (DME) hamisított levelét mutatta fel, darabokra vágta a mozdonyt, majd ócskavasként eladta.

