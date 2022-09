Háború

Zelenszkij válaszolt Putyin nukleáris figyelmeztetésére

A világ "nem fogja megengedni" Moszkvának, hogy éljen a nukleáris opcióval - mondta az ukrán vezető a Bild című német bulvárlapnak. 2022.09.22 07:56 ma.hu

Vlagyimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy "nem hiszi", hogy Moszkva az országával fennálló konfliktusban a nukleáris opcióhoz folyamodhatna - mondta szerdán a Bild című német bulvárlapnak.



Zelenszkij hozzátette, hogy Kijev saját katonai tervei változatlanok.



"Nem hiszem, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök bevetné ezeket a fegyvereket" - mondta Zelenszkij a Bildnek, amikor egy esetleges nukleáris csapásról kérdezték országa ellen.



"Vannak kockázatok" - mondta azonban a Bildnek, azzal érvelve, hogy "nem tud" Putyin fejébe belelátni.



Zelenszkij nukleáris zsarolással is vádolta Oroszországot, hozzátéve, hogy nem szabad engedni Moszkva fenyegetéseinek. Azt is állította, hogy Oroszország ezután potenciálisan követelheti "Lengyelország egy részét", és atomfegyverek bevetésével is fenyegetőzhet.



Kijev stratégiája egyelőre változatlan - mondta Zelenszkij. "A terveink szerint fogunk cselekedni lépésről lépésre. Biztos vagyok benne, hogy fel fogjuk szabadítani a területünket" - tette hozzá. Az elnök a Donbász köztársaságokban hamarosan tartandó, Oroszországhoz való csatlakozásról szóló népszavazásokat is elítélte.



Zelenszkij "látszat-referendumoknak" bélyegezte a szavazásokat, hozzátéve, hogy a világ legtöbb nemzete "nem fogja elismerni őket".



Szavai akkor hangzottak el, amikor Putyin részleges katonai mozgósítást jelentett be, a lépést észszerűnek és szükségesnek minősítve az ukrajnai hadjárat miatt.