Az USA komolyan veszi Putyin nukleáris fegyverekkel kapcsolatos megjegyzéseit - Fehér Ház

Washington "felelőtlenségnek" minősítette Vlagyimir Putyin elnök közelmúltbeli figyelmeztetését, miszerint Oroszország kész minden szükséges eszközt bevetni területi integritásának védelmében.



John Kirby, a Fehér Ház szóvivője szerdán az ABC News-nak nyilatkozva azt mondta, hogy "az ilyen retorikát mindig komolyan kell vennünk", de elítélte Putyinnak a nukleáris fegyverek bevetésére tett utalását, hozzátéve, hogy "felelőtlen retorika egy atomhatalom részéről, hogy így beszél".



Kirby elmondta, hogy Washington "a lehető legjobban" figyelemmel kíséri a helyzetet, de megjegyezte, hogy nem volt jele annak, hogy Oroszország megváltoztatta volna stratégiai álláspontját, és az Egyesült Államok jelenleg nem látja szükségét annak, hogy a sajátját kiigazítsa.



Abban az esetben, ha Oroszország mégis úgy dönt, hogy atomfegyvereket vet be, Kirby arra figyelmeztetett, hogy ennek "súlyos következményei" lesznek Moszkva számára, utalva Joe Biden amerikai elnök korábbi nyilatkozatára, amelyben arra szólította fel Oroszországot, hogy kerülje az atomfegyverek bevetését, mondván, hogy az "a háború arcát olyan módon változtatná meg, mint semmi más a második világháború óta".



Kirby megjegyzései azután hangzottak el, hogy Putyin részleges mozgósítást jelentett be Oroszországban, azt állítva, hogy az ország most "az egész nyugati katonai gépezet" ellen harcol Ukrajnában. Az orosz vezető szerint a Nyugat nyíltan Oroszország katonai vereségére törekszik, és arra törekszik, hogy jelentéktelenségbe taszítsa az országot, és kifossza természeti kincseit.



Putyin továbbá azt állította, hogy a NATO-államok több magas rangú tisztségviselője javasolta, hogy taktikai nukleáris fegyvereket használjanak Moszkva erői ellen, és kijelentette, hogy Oroszország kész minden szükséges eszközt bevetni önmaga és népe védelmében.