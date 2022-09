Egészségügy

WHO: a nem fertőző betegségek felelősek a halálozások 74 százalékáért világszerte

A nem fertőző betegségek felelősek a halálozások 74 százalékáért világszerte az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerdai jelentése szerint. Minden második másodpercben meghal egy 70 évnél fiatalabb ember ilyen betegségben.



A nem fertőző betegségek között a szív- és érrendszeri betegségek, a rákos megbetegedések, a krónikus légzőszervi megbetegedések és a cukorbetegség az összes idő előtti halálozás 80 százalékát okozza.



Bente Mikkelsen, a WHO nem fertőző betegségekkel foglalkozó osztályának vezetője szerint egyértelmű, hogy mi a teendő: meg kell előzni ezeket a betegségeket például az alkoholfogyasztás és a dohányzás csökkentésével, az egészséges táplálkozással, több testmozgással és friss levegővel.



A betegek 85 százaléka alacsony és közepes jövedelmű országokban él, ahol többnyire nem jutnak hozzá a megfelelő kezeléshez.



A WHO szerint a nem fertőző betegségek hosszadalmas és drága kezelésének költségei, valamint a betegség okozta jövedelemkiesés évente milliókat taszít szegénységbe. Az ezeknek az országoknak nyújtott további segélyek hozzájárulhatnának a gyógyult betegek munkába állásához, és ezzel az országuk gazdasága erősödhetne.



Nem fertőző betegségek miatt évente 41 millióan halnak meg világszerte. A hatékony beavatkozással a WHO számításai szerint 2030-ig 39 millió ember életét lehetne megmenteni, "sokan élhetnének hosszabb és boldogabb életet".



A WHO elindított egy interaktív portált, amelyen nyomon lehet követni az egyes országok helyzetét. A portál adatai szerint Svédországban, Norvégiában, Olaszországban és Ausztráliában a legalacsonyabb a nem fertőző betegségben szenvedők aránya.



A portálon az egyes országok adatait össze lehet hasonlítani: például kiderül, hogy Franciaországban nagyobb probléma az elhízottság és az egészségtelen táplálkozás, mint Németországban, viszont a németekkel szemben a franciák többet mozognak. Olaszország és Németország adatainak összevetése pedig azt mutatja, hogy előbbiben több alkoholt fogyasztanak, de kevesebb a szív- és érrendszeri megbetegedés.



A portál adatai szerint Magyarországon a halálozások 94 százalékáért felelősek a nem fertőző betegségek, és a férfiak kétszer akkora eséllyel halnak meg idő előtt, mint a nők. A szív- és érrendszeri betegségek az elhalálozások 49 százalékát, míg a rákos megbetegedések a 25 százalékát okozzák.