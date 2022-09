Ukrajnai háború

Az orosz ellenzék tüntetésekre szólított fel Putyin "bűnös háborúja" ellen

Az orosz ellenzék szerdán tiltakozásra szólított fel Vlagyimir Putyin elnök ellen, aki aznap reggel elrendelte 300 ezer tartalékos mozgósítását.



Alekszej Navalnij bebörtönzött ellenzéki vezető azt mondta, hogy Putyin még több orosz embert küld a halálba egy kudarcos háború miatt.



"Egyértelmű, hogy a bűnös háború egyre rosszabb, egyre mélyül, és Putyin igyekszik minél több embert belekeverni ebbe" - üzente a börtönből Navalnij, az ügyvédei által rögzített és nyilvánosságra hozott videofelvételen. "Emberek százezreit akarja bemocskolni (Putyin) ezzel a vérrel" - hangoztatta Navalnij.



A február 24-i invázió óta Putyin keményen fellépett a másként gondolkodók és a média ellen: több ezer embert tartóztattak le a háborúellenes tüntetéseken, és egy új törvény 15 év börtönbüntetést ír elő azoknak, akik úgymond "álhíreket" terjesztenek a hadseregről.



Az orosz állami televízió a kritikusokat árulóknak állítja be, akik a Nyugat zsoldjában állnak. Putyin szerint az ország harcban áll a Nyugattal Ukrajna miatt, amelyet szerinte az Egyesült Államok és szövetségesei arra használnak fel, hogy elpusztítsák Oroszországot - írta jelentésében a Reuters. A hírügynökség arról is beszámolt, hogy orosz háborúellenes csoportok utcai tüntetésekre szólítottak fel a mozgósítási parancs ellen.



"Ez azt jelenti, hogy orosz férfiak ezreit - apáinkat, testvéreinket és férjeinket - a háború húsdarálójába vetik" - közölte a Veszna jogvédő, háborúellenes központ. "Most a háború minden otthonba és minden családba eljutott". A szervezet egyben felszólította az oroszokat, hogy szerdán vonuljanak utcára a nagyobb városokban.