Koronavírus-járvány

Franciaországban október 18-tól oltanak az omikron variáns elleni három vakcinával

Az újabb emlékeztető adagot az egészségügyi dolgozóknak, valamint a leginkább veszélyeztetetteknek és a környezetükben élőknek ajánlja a hatóság. 2022.09.21 14:31 MTI

A francia egészségügyi főhatóság (HAS) engedélyezte az új típusú koronavírus omikron változata ellen is hatásos három oltóanyag használatát az új oltási kampányban, amely október 18-án kezdődik.



Az újabb emlékeztető adagot az egészségügyi dolgozóknak, valamint a leginkább veszélyeztetetteknek és a környezetükben élőknek ajánlja a hatóság, azaz az immunhiányos embereknek, a várandós nőknek és a 60 éven felülieknek. A HAS különbségtétel nélkül ajánlja a BioNTech/Pfizer és a Moderna cégek által gyártott vakcinákat, amelyeket az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) a közelmúltban jóváhagyott.



"A rendelkezésre álló adatokra és a járványhelyzetre tekintettel, amelyet a BA.5 alvariáns terjedése határoz meg, a HAS elsősorban ezeknek, a hírvivő RNS (mRNS) technológiájú oltóanyagoknak az egyikét ajánlja az őszi emlékezető új oltási adaghoz" - olvasható a tájékoztatóban. Az ajánlás mindenkire érvényes független arról, hogy eredetileg mely koronavírus elleni oltást vette fel.



"Az influenza elleni szezonális - a tél folyamán leginkább terjedő vírusokra tekintettel - évente aktualizált oltásokhoz hasonlóan, a hírvivő RNS (mRNS) technológiájú oltóanyagok nem új oltások, hanem a terjedő variánsra adaptált oltások" - áll a közleményben.



A három oltóanyag a Moderna és BioNTech/Pfizer cégeknek az omikron variáns BA.1-es alváltozata elleni védekezéshez igazított verziói, valamint a BioNTech/Pfizer-nek az omikron BA.4 és BA.5 alváltozataihoz igazított vakcinája.



A hatóság azt ajánlja, hogy az újabb kampány igazodjon az influenza elleni szezonális oltási kampányhoz, amely október 18-án kezdődik.



Az oltásra jogosultak 95 százaléka megkapta a koronavírus elleni oltás három adagját, de a negyedik oltást a jogosultaknak, azaz a 60 év felettieknek egyelőre csak harmada vette fel.



Csaknem két hónapig tartó javuló tendencia után az iskolakezdést követően a koronavírus ismét terjedni kezdett Franciaországban, elsősorban a 20 év alattiak körében, ami alapján valószínűsíthető egy nyolcadik járványhullám, de annak mérete egyelőre nem kiszámítható.