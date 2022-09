Diplomácia

Román államfő a Magyarországot érintő forrásmegvonásokról: senki sem szeretne újabb válságot az EU-ban

Az Európai Bizottság a Magyarországnak szánt uniós források egy része kifizetésének felfüggesztését javasolta "az uniós pénzeszközökkel való rossz gazdálkodással" kapcsolatos aggályok miatt. 2022.09.21 14:16 MTI

Klaus Iohannis román államfő kifejezte reményét, hogy Brüsszel és Budapest megtalálják a megoldást a Magyarországgal szemben kilátásba helyezett forrásmegvonás ügyében, mivel szerinte senki sem szeretne újabb válságot az Európai Unióban - közölte szerdán az Agerpres hírügynökség.



Az ENSZ-közgyűlés ülésszakán New Yorkban tartózkodó román elnököt újságírók reagáltatták arra, hogy az Európai Bizottság a Magyarországnak szánt uniós források egy része kifizetésének felfüggesztését javasolta "az uniós pénzeszközökkel való rossz gazdálkodással" kapcsolatos aggályok miatt.



Iohannis úgy értékelte: bármilyen drasztikus intézkedést alaposan meg kell vitatni, és érvekkel kell alátámasztani. Hozzátette: továbbra is reméli, hogy Brüsszelnek és Budapestnek sikerül megegyezni és megoldást találni ezekre a problémákra, mert különben a széthúzás fokozódni fog.



"Senki sem szeretné, hogy az Európai Unión belül újabb válságok alakuljanak ki, amiből semmi jó nem származhat. Remélem, hogy a párbeszéd ebben a kérdésben is folytatódni fog" - jelentette ki a román államfő.



Johannes Hahn, költségvetésért felelős uniós biztos vasárnap bejelentette: a bizottság azt javasolja a tagállami kormányokat tömörítő Európai Tanácsnak, hogy függesszék fel a magyar kohéziós program három részére vonatkozó pénzek 65 százalékát, mintegy 7,5 milliárd eurót.



A tanácsnak most egy hónapja van arra, hogy minősített többséggel döntsön a bizottság által javasolt intézkedések elfogadásáról. Ez az időszak kivételes körülmények között legfeljebb további két hónappal meghosszabbítható. A testület sajtóközleménye szerint Magyarország vállalta, hogy november 19-ig teljeskörűen tájékoztatja a bizottságot a kulcsfontosságú végrehajtási lépések teljesítéséről.